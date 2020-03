vor 18 Min.

Begegnung mit einer jungen großen Geigerin

Am Samstag konzertiert Veriko Tchumburidze

Der Kulturkreis Mertingen lädt am kommenden Samstag, 7. März, 20 Uhr, zu einer Begegnung mit der jungen, schon ganz groß heraus gekommenen Geigerin Veriko Tchumburidze ein. 1996 in Adana ( Türkei) geboren, begann sie mit vier Jahren Geige zu spielen, war ab 2010 an der Musikhochschule in Wien, dann an der Hochschule für Musik und Theater München bei Prof. Ana Chumachenco, wo ja auch Veronika Eberle studiert hat.

Veriko Tchumburidze hat bereits etliche Wettbewerbe gewonnen, unter anderem 2004 den ersten Preis bei der „Gülden Turali National Violin Competition“, dann 2006 den ersten Preis bei der „Georgian National Competition“, dann 2012 den ersten Preis bei der „7. International Tchaikovsky Competition for Young Musicians“ mit Höchstpunktzahl und viele mehr.

Mit ihrem Pianisten Nakhapetov Mamikon, der seinerseits renommierte Preise gewonnen hat, unter anderem den „Chopin Prize – Rome 2012“, wird sie ein hochkarätiges Programm spielen: Von Jean Sibelius die Suite für Violine und Klavier, Op. 117, von Ludwig van Beethoven die Sonate für Violine und Klavier Nr.10 in G-Dur, Op. 96, von Antonin Dvorak Romantische Stücke für Violine und von Camille Saint-Saëns die Sonate für Violine und Klavier Nr.1 in d-Moll, Op. 75. Veriko Tchumburidze spielt auf der Guadagnini-Geige von 1756, Leihgabe der Deutschen Stiftung Musikleben. (dz)

Das Konzert findet am Samstag, 7. März, 20 Uhr, in der Schule in Mertingen statt. Karten gibt es im Vorverkauf (18 Euro) bei der Gemeinde Mertingen unter Telefon 09078/960018 und an der Abendkasse, Kinder frei. Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten 5 Euro Nachlass. Mehr dazu gibt es im Internet unter kulturkreis.mertingen.de.

