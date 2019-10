vor 37 Min.

Behinderte in Planungen einbeziehen

Verantwortliche des Inklusionsbeirats Donau-Ries appellieren an Bürgermeister

Menschen mit Behinderung sollten auf kommunaler Ebene stärker in Planungen und Diskussionen einbezogen werden. Diesen Wunsch hat Robert Freiberger, Geschäftsführer der Stiftung St. Johannes in Schweinspoint und des Inklusionsbeirats für den Landkreis Donau-Ries, bei einem Treffen der Bürgermeister aus der Region geäußert.

„Die besten Experten, wenn es um Behinderte geht, sind die Behinderten selber“, verdeutlichte Freiberger. Sie sollten bei der städtebaulichen Weiterentwicklung von Anfang an mitwirken können. Dies biete sich beispielsweise beim sogenannten Delp-Quartier auf dem Schellenberg in Donauwörth an.

Landrat Stefan Rößle merkte bei der Zusammenkunft an, dass die Inklusion, also die Teilhabe von Behinderten, in der öffentlichen Wahrnehmung, deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen habe. Es gebe nicht nur körperlich Behinderte, so Rößle. Die Einschränkungen, mit denen Menschen leben müssten, seien vielfältig. Entsprechend viele Bürger seien davon auch betroffen. Dies sollte man sich immer vor Augen führen. Der Inklusionsbeirat, der seit gut zwei Jahren besteht, gebe diesen Menschen die Möglichkeit, ihre Anliegen vorzutragen.

Robert Freiberger erklärte, dass sich inzwischen vier Arbeitskreise gebildet hätten: einer für Barrierefreiheit, einer für Freizeit, Kultur und Sport, einer für Arbeit, Bildung und Qualifizierung und einer für selbstbestimmtes Wohnen. Eine Maßnahme, die man bereits umgesetzt habe, sei ein Leitfaden für die Planung und Durchführung inklusiver Veranstaltungen. Mitglieder des Beirats seien auch schon bei Begehungen für Barrierefreiheit zugegen gewesen – beispielsweise in Rain und am Bahnhof in Donauwörth.

Klaus Berger, Vorsitzender des Inklusionsbeirats, stellte aus Sicht der Behinderten fest: „Es ist ganz viel okay, aber es gibt noch ganz viele Baustellen bei uns.“ (wwi)

