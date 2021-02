vor 22 Min.

Bei Anruf Konto leer geräumt

Falsche Bankmitarbeiter rufen derzeit auch Kunden der RVB Donauwörth an, um an ihr Geld zu kommen.

Anrufer geben sich als Mitarbeiter der Hausbank aus. Was Kunden wissen müssen

Die Raiffeisen-Volksbank Donau-Ries warnt vor dreisten Betrügern, die per Telefon versuchen an das Geld der Kunden heranzukommen. „Mit großer Sorge beobachten wir die jüngsten Meldungen über die steigenden Fälle von Telefon-Betrügereien, bei denen Kriminelle an sensible Daten im Online-Banking gelangen“, heißt es aus dem Donauwörther Bankhaus. Die Täter würden auf immer raffinierteren Methoden zurückgreifen, um Bürger um ihr Erspartes zu bringen.

Folgende Masche werde aktuell recht häufig benutzt: Betrüger rufen bei privaten Personen an und geben sich als Bankmitarbeiter aus. In vielen Fällen sogar als Vertretung des persönlichen Beraters und nennen dabei dessen korrekten Namen. Die Täter behaupten, dass es auf den Konten der Angerufenen Unstimmigkeiten oder Fremdbuchungen gibt und, um alles wieder in Ordnung zu bringen, wird eine TAN-Nummer verlangt.

So können Kunden die Masche erkennen:

Viele aufmerksame Kunden können zum Glück die Maschen am Telefon inzwischen gut erkennen, teilt die RVB mit. Aber ein kleines, sehr wichtiges Detail führt manche dann leider doch auf die falsche Fährte: Die anzeigte Rufnummer ist die bekannte Nummer der Hausbank!

„Diese eingesetzte Täuschungsmethode, genannt Spoofing, verleitet manche nun doch dazu, sensible Daten an den Anrufer weiterzugeben.“ Um solche Fälle möglichst zu minimieren, gibt die RVB folgende Hinweise:

Ein seriöser Bankmitarbeiter oder ein Kundenberater wird niemals telefonisch oder per E-Mail nach vertraulichen Daten (Login-Daten oder Transaktionsnummer) des Kunden fragen.

Empfänger solcher Telefonanrufe sollten nicht auf die Forderungen eingehen und Daten weitergeben, sondern einfach auflegen.

Wurden die Daten bereits preisgegeben, sollte man unverzüglich den Online-Banking-Zugang über die Durchwahl 0049 116 116 sperren lassen. Auch mit einer Sperr-App lassen sich elektronische Zugänge sowie Debit- und Kreditkarten ganz schnell und einfach über das Smartphone selbst sperren, teilt die RVB Donauwörth mit. (dz)

Themen folgen