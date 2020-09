vor 47 Min.

Bei Melanie Schmid herrscht ohne Wiesn Katerstimmung

Plus Heuer gibt es keine Wiesn. Was die Absage bei der Sängerin einer Oktoberfest-Band aus Bäumenheim und bei einem Trachtengeschäft in Genderkingen bewirkt hat.

Von Fabian Kapfer

Seit 2009 nimmt Melanie Schmid Ende September Urlaub. Dabei nutzt sie die freie Zeit nicht zur Erholung. Die Sängerin arbeitet in dieser Zeit vor einem großen Publikum. Dieses Jahr wäre es das elfte Jahr gewesen, bei dem sie auf dem Münchener Oktoberfest aufgetreten wäre. Nun hat sie aber die freien Tage anderweitig eingeplant. Auch für sie hat sich nach der Absage des größten Volksfestes der Welt, das am Samstag losgegangen wäre, einiges verändert.

Schmid erklärt: „Seit das Oktoberfest im Jahr 2009 mehr auf Schlager und Partymusik gesetzt hat, bin ich dort aktiv und trete im Schottenhamel-Festzelt auf.“ Musik mache sie während der Wiesn täglich. Unter der Woche meist von 15 bis etwa 23 Uhr, am Wochenende sogar schon ab 12 Uhr. „Es gibt zwar immer wieder kleinere Pausen, die restliche Zeit haben wir aber unseren Auftritt. Das ist sehr anstrengend, aber es macht auch sehr viel Spaß“, so die Sängerin, die für die traditionsreiche Otto-Schwarzfischer-Band auf der Bühne steht.

Melanie Schmid hat die Absage des Oktoberfestes früh geahnt

Dass es dieses Jahr anders komme, habe sie bereits schon im März befürchtet: „Es war für mich relativ schnell klar, dass in dieser kurzen Zeitspanne nicht das öffentliche Leben komplett heruntergefahren werden kann und ein paar Monate später viele Millionen Menschen beim Oktoberfest in München sind“, sagt Schmid. Trotz der frühen Gewissheit über die Absage sei momentan dennoch „eine gewisse Leere“ im Terminkalender vorhanden. Ihren Urlaub habe sie bereits vor einiger Zeit schon anders geplant, erste Auftritte gebe es erst seit kurzer Zeit wieder. Schmid versucht, die positiven Aspekte zu sehen: „Ich trete wieder auf Hochzeiten auf und genieße es auch, mal abseits des Schlagers zu singen. Trotzdem hoffe ich, dass es nächstes Jahr wieder mit der Wiesn klappt.“

Die Lager bei Lechtaler in Genderkingen sind voll

Diesen Wunsch gibt es auch bei Lechtaler in Genderkingen. Wie aus dem Trachtengeschäft zu erfahren ist, sei vieles dort natürlich auf größere Festlichkeiten ausgerichtet. Dazu zählen neben dem Oktoberfest auch der Augsburger Plärrer oder die Cannstatter Wasen, aber auch regionale Volksfeste. Da alles coronabedingt abgesagt wurde, sind deutlich weniger Trachten verkauft worden. Viele Menschen würden sich eben nur für bestimmte Anlässe neu einkleiden, heißt es aus Genderkingen.

So habe man die Absage der Festsaison auch bei den Kundenzahlen gespürt. Die Lager seien voll. Nun hegt man bei Lechtaler die Hoffnung, dass im kommenden Jahr wieder mehr Volksfeste stattfinden können.

Lesen Sie auch:

Themen folgen