Bei den Brücken tut sich was

Die Lechbrücke bei Rain ist dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen. Täglich fahren im Schnitt 17000 Fahrzeuge darüber – und es sollen bis 2030 sogar 22000 werden, so die Prognosen. Eine neue Brücke wird daher geplant, mit dem Bau soll aber nicht vor 2025 begonnen werden.

Plus Die marode Donauquerung bei Marxheim ist seit sieben Jahren nur einspurig befahrbar. Doch jetzt kommt wieder Bewegung in den Sanierungsfall. Und auch in Sachen Lechbrücke bei Rain gibt es einen neuen Zwischenstand.

Von Barbara Würmseher

In den Dauersanierungsfall Marxheimer Donaubrücke kommt allmählich ein wenig Bewegung. Das marode Bauwerk, mit dem die Staatsstraße 2047 den Fluss dort überspannt, gilt seit über 15 Jahren als Sorgenkind. 2007 wurde die Querung wegen ihres schlechten Zustands zunächst für den Schwerlastverkehr gesperrt, seit 2013 ist die Fahrbahn auf eine Spur verengt, sodass der Gegenverkehr warten muss.

Planfeststellungsverfahren ist eingeleitet

Eigentlich hätte längst eine neue Brücke gebaut sein sollen, doch noch immer steht das Projekt auf der Aufgabenliste des Staatlichen Bauamts Augsburg. Doch jetzt wurde das Planfeststellungsverfahren eingeleitet – was der zuständige Projektleiter als Meilenstein bewertet.

Ab 25. August werden die Planungsunterlagen in der Gemeinde Marxheim im Rathaus für alle zur Einsicht ausliegen. Bis zum 8. Oktober können Einwände erhoben werden, etwa auch von den Trägern öffentlicher Belange. Danach geht das Ganze seinen üblichen behördlichen Gang. Sobald es einen Planfeststellungsbeschluss gibt, dauert es üblicherweise weitere ein bis zwei Jahre, bis mit dem Bau begonnen werden kann.

Die alte Brücke soll versetzt werden

Derzeit ist vorgesehen, die jetzige marode Brücke mit einem hydraulischen Verfahren anzuheben, ein Stück weit nach Osten zu schieben und dort auf Behelfsfundamente zu stellen. Dort soll sie dann als Provisorium weiter befahren werden können, während parallel dazu die neue Brücke gebaut wird. Das ganze Verfahren gilt als relativ aufwendig – man geht von rund 13 Millionen Euro Kosten aus.

Auch für den geplanten Neubau der Lechbrücke bei Rain gibt es einen neuen Zwischenstand. Zum Jahresende 2020 soll der Vorentwurf für dieses Großprojekt fertig sein, das auf einer Länge von drei Kilometern zwischen 30 und 40 Millionen Euro kosten wird, wie Stefan Greineder vom Staatlichen Bauamt Augsburg Auskunft gibt. Sobald dieser Vorentwurf fertig ist, wird er beim Bundesverkehrsministerium eingereicht, um die nötigen Haushaltsmittel zu sichern.

Varianten der Ausfahrt Rain-West

Schon jetzt im Sommer werden die Stadt Rain, die Gemeinde Niederschönenfeld und die Firma Südzucker über die möglichen Varianten der Anschlussstellen Rain-West informiert. Für alle drei ist diese Zu- und Abfahrt relevant.

Lechbrücke und Anschlussstelle sind bekanntlich Teil des gesamten dreispurigen Ausbaus der B16 zwischen Manching und Günzburg. Die Bundesstraße ist auf einer Länge von 110 Kilometern die wichtigste Ost-West-Verkehrsachse in Bayern und verbindet die Autobahnen A9 und A8. Sie soll schneller, sicherer und leistungsfähiger werden und wird deshalb bekanntlich im Zuge des Bundesverkehrswegeplans durchgängig bis zum Jahr 2030 dreispurig ausgebaut.

Rain: Baubeginn nicht vor 2025

Der Beginn der Bauarbeiten an der Lechbrücke bei Rain wird laut Stefan Greineder nicht vor 2025 sein. Nach der Einreichung des Vorentwurfs zum Jahresende folgt die Genehmigungsplanung, dann kommen das Planfeststellungsverfahren und schließlich der Baubeginn.

Die neue Lechbrücke wird ein Stück weiter nördlich der jetzigen verlaufen. Zu dieser Variante gebe es aus verschiedenen Gründen – unter anderem auch wegen des Naturschutzes – „keine Alternative“, so Greineder.

Der Brückenbau soll so weit wie möglich ohne Einschränkungen für den Verkehr erfolgen, denn auch hier bleibt – wie in Marxheim – das bisherige Bauwerk als Übergangslösung stehen. Erst dann in der Endphase wird es laut Stefan Greineder zu einer Vollsperrung kommen, die „aber höchstens zwei bis drei Wochen dauern wird“. Das aber sei noch Zukunftsmusik.

17000 Fahrzeuge täglich

Notwendig wird der Neubau der Lechbrücke, weil derzeit durchschnittlich 17000 Fahrzeuge täglich diese Querung passieren. Bis zum Jahr 2030 sollen es laut Prognosen sogar 22000 Fahrzeuge sein. „Die Brücke ist diesem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen“, so Greineder. Zudem muss sie dem dreispurigen Ausbau der B 16 angepasst werden.

Im Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen kann die Donaubrücke am Kraftwerkbei Bertoldsheim immer dann auch für unseren Landkreis bedeutend sein, wenn es um Umleitungsstrecken in diesem geografischen Bereich geht. Dann kann der Verkehr aus dem südlichen Donau-Ries mitunter auch dort über die Donau geschickt werden. Da auch die Bertoldsheimer Brücke – ein Bauwerk aus den 60er-Jahren – auf ihre Erneuerung wartet, ist das in der Gesamtschau der anstehenden Brückenbauarbeiten relevant.

Dort passiert vor 2021 nichts. Die alte Stahlkonstruktion der Spannbetonbrücke ist verrostet, wodurch ihre Tragfähigkeit eingeschränkt ist. Da sich die Sanierung nicht lohnt, steht ein Neubau für rund zwölf Millionen Euro an. Im Dezember 2019 wurde das Planfeststellungsverfahren beendet.

