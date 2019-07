vor 16 Min.

Bei der JR Farm geht es vom Feld in den Napf

JR Farm produziert natürliche Snacks und Futter für Nager, Katzen, Hunde und Vögel. Der Juniorchef will das Unternehmen in die nächste Phase führen und investieren.

Von Barbara Wild

Löwenzahn-Wurzeln, Fenchel-Stäbchen, Kleesamen-Taler – Meerschweinchen und andere Nager sind echte Feinschmecker. Und wer sein Haustier ab und an verwöhnen mag und dabei auf möglichst natürliche Ernährung seines Begleiters Wert legt, der serviert ihm getrocknete Kräuter-Leckereien die in Pessenburgheim von JR Farm produziert werden – ob gepresst in Herzchen, Bälle, in Stangen oder ganz naturbelassen als ganzer Büschel – die Auswahl ist enorm.

Über 1200 verschiedene Snacks und Alleinnahrung stellt JR Farm im Holzheimer Ortsteil her. 250 Mitarbeiter fertigen mit viel Handarbeit die besonderen Spezialitäten, die sowohl unter dem Firmenlabel als auch unter verschiedenen Eigenmarken im Zoofachhandel, in Gartencentern, Drogerien und im Lebensmittel-Einzelhandel im Regal stehen. Die Kräuter und Knabbereien für Nager, Vögel, Katzen, Pferde und Wildtiere wie Igel und Eichhörnchen gehen mittlerweile weltweit über die Theke. JR Farm liefert zu Handelspartnern in ganz Europa, nach Japan, Australien, Südafrika und in die USA.

Einst eine klassische Landwirtschaft

Dass aus einem kleinen Nebenverdienst mal ein wirklich gutes Geschäft werden könnte, hatten Firmengründer Jakob Ruisinger und seine Frau Herta 1990 nicht ahnen können. Dehner Zoo suchte damals nach Lieferanten für Heu-Beutel. Die Ruisingers, die damals klassische Landwirtschaft mit 40 Milchkühen, Kartoffel- und Zuckerrübenanbau betrieben, halfen aus und packten am Abend mehrere hundert Tüten je 800 Gramm mit Heu. „Wir haben 60 Stück die Stunde geschafft und am Ende festgestellt, dass sich das eigentlich ziemlich lohnt“, erinnert sich Herta Ruisinger.

Nach und nach setzte man auf diese Marktnische – zunächst nur für Nager. Im Kuhstall wurde produziert, nebenbei die Landwirtschaft gestemmt. „Irgendwann haben wir alles auf eine Karte gesetzt“, sagt Ruisinger. Seitdem ist die Geschichte der JR Farm – benannt nach den Initialen von Jakob Rusinger – eine Erfolgsgeschichte.

Es soll investiert werden

Die soll Sohn Stefan Ruisinger weiterführen. Als studierter Diplom-Kaufmann ist er schon während seiner Unizeit ins elterliche Unternehmen eingestiegen, lernt vom Vater alles über die Landwirtschaft und ist seit 2008 in der Geschäftsführung. Nach und nach soll er den Betrieb ganz übernehmen. „Mir hat es von Beginn an einfach extrem viel Spaß gemacht und es war für mich keine Frage, dass ich mich hier engagiere“, sagt der 35-Jährige, der täglich mit dem Radl in die Arbeit fährt. Er hat nicht nur neue Ideen und seit 2018 die neue Marke Blue Tree aufgebaut, die besondere Snacks für Hunde bietet.

Er will in den Standort investieren und das Unternehmen für die weitere Entwicklung fit machen. Drei Millionen Euro sollen im kommenden Jahr in eine neue Logistik-Halle fließen, die etwa 5400 Quadratmeter groß werden soll. Die ist nötig, weil die Nachfrage an den getrockneten Produkten vor allem zwischen Oktober und März stark anzieht. „Wir müssen also schon im Sommer vorproduzieren und lagern, um die Nachfrage im Winterhalbjahr abdecken zu können“, sagt der Juniorchef, der sich auch um Einkauf und Vertrieb kümmert. Der steigende Absatz sorge für mehr Lieferverkehr, der auf dem Betriebsgelände gesteuert werden muss.

80 Hektar kultivierte Fläche

Ein Umzug näher an die besser angebundene Bundesstraße kommt für das Familienunternehmen nicht in Frage, denn der Rohstoff für das Sortiment wächst auf dem Acker nebenan. 80 Hektar umfasst die kultivierte Fläche, von umliegenden Bauern wird hinzugekauft, nur Besonderheiten wie Bananenchips importiert. „Unseren Kunden wird es immer wichtiger, dass wir regional produzieren. Genauso wie Umweltschutz und das Angebot für Bienen und Insekten immer mehr Thema sind“, erklärt Ruisinger. Über die sozialen Medien fragen Kunden nach Produktionsabläufen und Inhaltsstoffen. Zwar wachsen bei der JR Farm keine Biokräuter, doch der Einsatz von Pestiziden und Dünger wird nach eigenen Aussagen auf ein Minimum beschränkt.

Über 20 Kulturen

Die über 20 Kulturen bieten gerade den Bienen über das ganze Jahr viel Nahrung und eine enorme Vielfalt: Löwenzahn, Katzenminze, Topinambur, Korn- und Ringelblumen, verschiedene Hirsesorten und Kräuter wie Petersilie lassen die Felder rund um den Firmensitz in unterschiedlichster Blüte stehen. Hitzeperioden wie 2018 haben die Erntebilanz getrübt, dieses Jahr hingegen läuft alles nach Plan.

Getrocknet werden die Kräuter schließlich in den Produktionshallen, die mit Wärme aus der örtlichen Biogasanlage und der eigenen Hackschnitzelheizung versorgt werden. Anschließend wird entweder mit Spezialmaschinen oder per Hand bestückt, befüllt, gemischt und verpackt. Wie die Knabbereien für das Haustier dann am Ende wirklich aussehen und was drin steckt, entscheiden Herta Ruisinger und ihr Sohn zusammen mit Tierärzten, Biologen und einer Tierheilpraktikerin.

Die ehrlichsten Ratgeber aber sind wohl die hofeigenen Tiere, die die neuen Leckereien testen und verkosten, bevor sie in die Produktion gehen. Die Ziegen Alma und Heidi, Hase Maxi, Firmenkatze Chinchi und Schwein Emil leben mit weiteren Artgenossen auf dem Firmengelände und werden von der Chefin persönlich täglich umsorgt. Ruisinger: „Wenn man selber Haustiere hat, dann weiß man auch, was sie mögen.“

