vor 52 Min.

„Bei uns steht der Kult im Vordergrund“

Die Donauwörther Vespafreunde brechen jeden Monat mit ihren Fahrzeugen zu ganz verschiedenen Touren auf. Am Montagabend (13. August) ist die Truppe im Bayerischen Fernsehen zu sehen.

Von Fabian Kapfer

Sie ist ein Klassiker. Oft abgedruckt auf T-Shirts oder diversen Souvenirs, hat die Vespa einen Kultstatus erreicht. Auch deswegen wird sie nach wie vor von vielen Menschen und Liebhabern gefahren, wie zum Beispiel in Donauwörth. Die Vespafreunde, eine Gruppe mit 25 Leuten, organisiert regelmäßig Fahrten und Ausflüge. Zu Beginn waren es acht Leute, mittlerweile haben sie sich zahlenmäßig verdreifacht und auch auswärtige Fahrer sind dazugekommen. „Es hat eigentlich damit begonnen, dass wir T-Shirts für uns organisieren wollten. Mittlerweile sind wir eine richtig gute und große Gruppe geworden, die sich jeden Monat mehrmals trifft, auch zu einem Stammtisch“, sagt Markus Schober von den Vespafreunden.

Die Gruppe kennt sich zum Großteil schon seit mehr als 20 Jahren, Neuankömmlinge sind aber trotzdem jederzeit willkommen. Voraussetzung: Sie haben eine alte Blechvespa. Denn wie Schober erklärt: „Bei uns steht der Kult im Vordergrund. Wir lieben die alten Vespas und schrauben auch gerne selbst herum. Wir haben sogar einen eigenen Mechaniker, der restauriert“. Es ist eine lockere Zusammenkunft, die bei den Vespafreunden entstanden ist. Und sie sind durchaus aktiv, zwei Mal im Monat wird sich zum Vespafahren getroffen, größere Ausflüge werden organisiert und durchgeführt.

„Wir machen auch häufig Touren durch die Region. Darüber hinaus gibt es aber auch größere Fahrten, wie Anfang Juni. Da waren wir mit 13 Vespas am Gardasee, eine Tour, die über zwei Tage lang gedauert hat“, erzählt Schober. „Wir fahren ja nur auf Nebenstraßen, da wir nicht so schnell unterwegs sind. Es ist zwar eine gewisse Anstrengung, die aber Spaß macht. Denn von der Umgebung, in der wir fahren, sehen wir sehr viel“, so Markus Schober weiter.

Während den Fahrten begegnen die Vespafreunde auch den verschiedensten Wetterlagen. Von herrlichem Sonnenschein bis zum Graupelschauer ist alles dabei für die Gruppe. Aber das ist kein Problem, denn der Spaß steht bei solchen Ausflügen immer im Vordergrund.

Heute Abend ist die Donauwörther Truppe überregional im TV zu sehen. Im Bayerischen Rundfunk sind sie Teil des Films „Auf der Spur der Alleen“, der um 21 Uhr beginnt. Robby Heinrich, der beim Dreh dabei war, berichtet: „Der BR ist über unsere Homepage auf uns aufmerksam geworden und hat uns dann kontaktiert. Insgesamt waren wir zwölf Vespafahrer, die sich auf dem Weg zum Dreh gemacht haben“. Dort haben die Freunde dann ein Picknick in einer Lichtung, die am Ende einer Birkenallee bei Gut Herrlehof im Landkreis Augsburg liegt, gemacht.

Eine tolle Sache für die Vespafreunde, die deren positive Entwicklung der vergangenen Jahre unterstreicht. Denn selbst wenn, wie Markus Schober betont, zu Beginn nichts geplant war und sich „das alles einfach ergeben hat“, so steht die Truppe heute wirklich gut organisiert da.

Und wenn sie auf ihren Kultgefährten wieder einmal durch die Region fahren, bemerkt vielleicht der ein oder andere, dass es wieder eine aufblühende Szene im Donauwörther Raum gibt.

