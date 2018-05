16:48 Uhr

Beim Abbiegen ein anderes Auto übersehen

Eine 50-Jährige ist mit ihren Wagen in Treuchtlingen unterwegs. Dort verursacht sie einen Unfall mit hohem Sachschaden.

Rund 12000 Euro Sachschaden, glücklicherweise aber keine Verletzten – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montag gegen 16.35 Uhr an der Einmündung Elkan-Naumburg-Straße/Dürerstraße in Treuchtlingen ereignet hat. Eine 50-jährige Autofahrerin aus dem Donau-Ries-Kreis wollte laut Polizei von der untergeordneten Dürerstraße in die Elkan-Naumburg-Straße einbiegen und übersah hierbei den Pkw einer 19 Jahre alten Treuchtlingerin, die auf der vorfahrtsberechtigen Straße stadteinwärts unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß. Beide Wagen wurden durch den Verkehrsunfall erheblich beschädigt.

Themen Folgen