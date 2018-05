vor 3 Min.

Beim Ausparken einen Rentner angefahren

In der Heroldstraße in Wemding hat sich ein Verkehrsunfall ereignet.

Der Unfall ereignet sich auf einem Kundenparkplatz. Der 79-Jährige wird umgestoßen und muss ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Heroldstraße in Wemding ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 22-jähriger Autofahrer parkte dort rückwärts von einem Kundenparkplatz aus. Dabei übersah er einen 79-jährigen Rentner, der hinter dem Fahrzeug stand. Der Senior wurde den Beamten zufolge umgestoßen und zog sich beim Sturz nach ersten Feststellungen eine Kopfplatzwunde zu. Er kam zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Nördlingen, so die Gesetzeshüter weiter.

