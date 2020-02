Beim Bunten Abend bekommen die „Promis“ ihr Fett weg

Plus Die Initiative Fasching Donauwörth bietet am Bunten Abend eine fulminante Mischung aus Show und scharfzüngiger Bütt. Warum der Pfarrer eine Hauptrolle spielt.

Wenn es nach Babett aus Schäfstall ginge, würde in Donauwörth einer Oberbürgermeister, der auf keinem Plakat zu sehen ist: Dekan Robert Neuner. Warum das so ist, wurde beim Bunten Abend der Initiative Fasching Donauwörth im Tanzhaus klar - und es gab noch weitere närrische und komödiantische Höhepunkte.

Der hatte sich beim Faschingsumzug vergangene Woche mit einem Augenzwinkern als fünfter Kandidat präsentiert (siehe auch: Die Sonne lacht mit den Narren in Donauwörth). Dies wurde nun freilich auch beim Bunten Abend thematisiert.

Babett alias Doris Rödter weiß allerdings auch, dass es dann in der Großen Kreisstadt einen großen Kummer käme. „Wer“, so fragt sie beim Bunten Abend der Initiative Fasching Donauwörth (IFD), „würde von den vier OB-Kandidaten dann den Job des Stadtpfarrers übernehmen?“ (Hier geht es zur Bildergalerie des Bunten Abends:

100 Aktive sorgen für Stimmung

Natürlich widmen sich die Narren mit großer Hingabe dem Kampf um den Rathaus-Sessel. Eine 100-köpfige Truppe der IFD bietet ein fulminantes Programm mit viel Lokalkolorit und humoristischen Einlagen, die teilweise zum Schenkelklopfen veranlassen. Dazwischen heizen die Garden, die Prinzenpaare und so manche Tanzrunde dem Publikum zum Motto „Abenteuer Wildnis“ kräftig ein.

Frech: das Kinderprinzenpaar Lilly I. (Klaiber) und Noel I. (Lorenz) bei ihrem Showtanz zum Motto „Abenteuer Wildnis“. Bild: Bissinger

Im Zentrum des Abends aber steht die Bütt und deren Akteure: Einen Blick von außen (nämlich aus Franken) richtet „Muggaköpfle“ Barbara Meyer nach Donauwörth. „Bei euch geht’s ja zu wie im britischen Unterhaus“, meint sie und kramt in einer Mülltonne mit allerhand Besen. Jeden ordnet sie einem OB-Kandidaten zu, berichtet über die „lahmen Damen im Vorzimmer“ des Rathauses und holt zwei Facklers auf die Bühne: „den kleinen und den großen“. Beide lächelten gequält, als das „Muggaköpfle“ ihnen „Worthülsen“ überreicht – so etwas soll man als Politiker, ob in der Stadt oder im Landtag, ja gut gebrauchen können …

Mit dem Bus nach Schäfstall

Einer der Höhepunkte ist wie seit Jahren der Auftritt von Doris Rödter. Sie will von Schäfstall mit dem Bus nach Donauwörth, nimmt dann aber doch das Fahrrad. Die Babett aus dem „benachteiligten Osten der Stadt“ möchte, dass Donauwörth die Plakette „fahrradfreundliche Stadt“ bekommt. Dazu ist sie im elektronischen Austausch mit dem Oberbürgermeister.

Ein IFD-Klassiker „Muggaköpfle“ Barbara Meyer. Bild: Bissinger

Sie wundert sich über die „Plastik“-Eiskratzer, die bei den Autofahrern im Einsatz sind, hofft für den „Osten“ auf Airbus-Rosinenbomber und macht klar, dass die Große Kreisstadt viele Pluspunkte hat. Dazu gehöre nicht das Beleben einer Straße, aber mit dem Beruhigen könnte man doch punkten. Sie empfiehlt „mobile Blumenwiesen“ und eine touristische Verwertung der Pflegstraße, die mit ihren Unebenheiten im Belag bestens geeignet sei, Mountainbiker in die Stadt zu locken.

Orden für das Präsidium

Einen Besuch im „Klinikum Unikum“ macht Anton Scheller. Er stellt dem staunenden Publikum einige Ärzte vor, wie die Narkoseärzte: „Wenn man die sieht, ist man sofort weg.“ Die Wortspiele des Ehrenpräsidenten sind köstlich, wenn er zum Beispiel von der Hochzeitsnacht eines Arztes berichtet, der seine Sekretärin geheiratet hat und die dann immer wieder ruft „Der Nächste, bitte“.

Mit frecher Zunge unterwegs: Ehrenpräsident und Bütt-Urgestein Anton Scheller vom Klinikum Unikum. Bild: Bissinger

Auf den Punkt den Humor des Publikums trifft auch Manuel Stefan in der Rolle eines Narren-Funktionärs, der dem weitgehend neuen Präsidium den IFD-Orden verleiht. Brillant mimt er den angetrunkenen Mann, verhaspelt sich gewollt-ungewollt und bleibt dabei doch charmant.

Nach fünf Stunden sind die Pointen gesetzt und nach einer Lichtershow wirbelt die Showtanzgruppe fernsehreif über die Bühne. Von einem Eiswagen verteilen die Akteure Eis. Bestens geeignet zum Abkühlen …

