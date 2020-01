vor 57 Min.

Bekannte Stimmen in der Pfarrkirche

Der große Zuspruch im vorigen Jahr hat das Sprecherteam des Bayerischen Rundfunks und den Singkreis Gempfing ermutigt, auch heuer eine gemeinsame Veranstaltung in Gempfing durchzuführen. Der Eintritt zur Veranstaltung in der Pfarrkirche war frei, die Mitwirkenden traten ohne Gage auf. Die Spenden des Abends gingen vollumfänglich an die Aktion „Sternstunden“ des BR, eine Initiative für Kinder in Not.

Martin Fogt, der regelmäßig Sendungen auf BR-Klassik moderiert und das Programm von Bayern 2 begleitet, führte durch den Abend. Die Sprecher brachten nach Gempfing Texte zum Nachdenken und zum Schmunzeln mit. Der Singkreis begleitete sie souverän, stimmsicher und ausdrucksvoll mit traditionellen weihnachtlichen Chorsätzen und eher unbekannten Stücken durch das Programm.

Der Chor begann mit dem Weihnachtslied „Zu Bethlehem geboren“. Es folgten ein Ave Maria und das Volkslied „Schlafe Jesus, schlafe süß“. Das hohe gesangliche Vermögen und das große Textverständnis des Singkreises zeigte sich bei den Werken zeitgenössischer Komponisten, wie etwa bei den Chorsätzen „O nata Lux“ von Morten Lauridsen (geb. 1943) und bei „Still o Himmel“ von Alfons Striz (1923 bis 1999), der als Chorregent in Bad Tölz ein umfangreiches kirchenmusikalisches Werk hinterlassen hat.

Dazwischen gab es Texte des Sprecherteams: Silvie-Lisa Sperlich trug eine berührende Familiengeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg vor (Die Soldatenstiefel von Onkel Georg), Petra Mörk und Michael Atzinger erheiterten mit einer Erzählung der Autorin Barbara Robinson über ein anderes Krippenspiel (Hilfe, die Herdmanns kommen!).

Gudrun Skupin führte durch einen Weihnachtsabend, der im familiären Chaos endete (Der alte Christbaumständer), Michael Schneider las aus einem im Jahr 1897 tatsächlich erschienenen Leitartikel der New York Sun, in dem der Chefredakteur eine Antwort auf den Leserbrief eines Kindes zu geben versuchte (Gibt es einen Weihnachtsmann?). Die Antwort des Redakteurs lautete: Natürlich gibt es den Weihnachtsmann, man braucht nur Glaube, Liebe und Fantasie dazu. Mit dem dramatischen Stück „Der Baam nodelt“ thematisierte der Franke Clemens Nicol eine nahezu existenzielle Frage des weihnachtlichen Friedens, die in diesem Fall nicht nur Familie und Nachbarschaft, sondern auch die örtlichen Medien beschäftigte. Karin Schumacher führte die Zuhörer nach Griechenland und ließ sie am Weihnachtsglück von Alexis Sorbas teilhaben, das von Nikos Kazantzakis so wunderbar beschrieben wird.

Florian Schwarz schloss mit philosophischen Gedanken des libanesischen Autors Khalil Gibran an, der sich mit den unterschiedlichen Vorstellungen der Obrigkeit und seinen eigenen Lebensvorstellungen auseinandersetzte (Euer Denken - mein Denken). Mit dem Gedicht „Ein Jahr“, vorgetragen von Yvonne von Bibra, schloss der weihnachtliche Textreigen des Sprecherteams.

Ein stimmungsvolles „Gloria in excelsis Deo“ von Franz Xaver Engelhardt entließ die Zuhörer in den Abend. Am Ende großer Applaus für den Singkreis unter der Leitung von Erich Hofgärtner, für die einfühlsame Orgelbegleitung durch Albert Schlecht und für die Sprecher des BR. Gewonnen hat dabei auch die Sternstunden-Aktion: Es kamen 3340 Euro an Spenden zusammen (anlö)