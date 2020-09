vor 35 Min.

Bekommt Mauren ein Nahwärmenetz?

Plus Im Harburger Stadtteil Mauren gibt es eine Initiative für ein Nahwärmenetz. Das Interesse scheint groß. Das ist der aktuelle Stand.

Von Wolfgang Widemann

In Mauren gibt es Aktivitäten für ein Nahwärmenetz. Sollte dieses zustande kommen, könnten Haushalte mit alternativer Energie beheizt werden. Allerdings stehe das mögliche Projekt noch ganz am Anfang, erklärt Hansjörg Beck auf Anfrage unserer Zeitung. Beck moderierte nun in Mauren eine Info-Veranstaltung. Das Interesse an dieser war recht groß. Es kamen rund 70 Zuhörer.

Die Idee für die Initiative hatte eine Gruppe von Maurenern. Beck selbst betreibt im Dorf bereits ein kleines Wärmenetz, an das vier Häuser angeschlossen sind. Er betont, dass es noch keine konkreten Planungen gibt. Erst einmal müsse geklärt werden, wie viele Hausbesitzer mitmachen würden. Um dies herauszufinden, soll eine Umfrageaktion gestartet werden.

Auch gleich Glasfaser- und Stromleitungen in Mauren verlegen?

Sollten sich genügend Haushalte beteiligen, könnten die Details geklärt werden. Dazu gehöre beispielsweise, ob die Biogasanlagenbetreiber in Mauren und Schaffhausen mit ins Boot geholt werden, ob mit dem Wärmenetz auch gleich Glasfaser- und sogar Stromleitungen für ein privates Stromnetz im Boden verlegt werden, „um für die Zukunft aufgestellt zu sein“.

Bei der Info-Veranstaltung erhielten die Anwesenden grundsätzliche Informationen. Referenten waren Vertreter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen, der bereits bestehenden Wärmegenossenschaft Dürrenzimmern und der Firma Felkatec (Glasfaserkabel).

