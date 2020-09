vor 47 Min.

Benzin läuft aus Auto: Feuerwehr in Donauwörth im Einsatz

Plus Wegen eines Einsatzes der Feuerwehr kommt es in Donauwörth zu Staus. Das ist der Grund.

Von Wolfgang Widemann

Eine Benzinspur quer durch die Stadt hat am Donnerstag die Freiwillige Feuerwehr in Donauwörth auf Trab gehalten und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach erst Erkenntnissen der Polizei löste sich an einem Auto in der Zirgesheimer Straße die Benzinleitung. Der Sprit ergoss sich fortan auf den Asphalt, ohne dass es der Fahrer bemerkte.

Die Spur zog sich über die Kapellstraße, die Reichsstraße, die Pflegstraße, die Berger Vorstadt und die Sallingerstraße bis zum Wörnitz-Center. Die Feuerwehr rückte gegen 16.30 Uhr mit rund 15 Kräften aus und band den Kraftstoff, bevor auf dem rutschigen Untergrund ein Unfall passierte.

