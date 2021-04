Beobachtung bei Marxheim: Zahl der Kröten sinkt dramatisch

Plus Auch im Landkreis Donau-Ries wandern derzeit die Kröten. Ehrenamtliche bringen sie sicher über die Straßen. Doch sie stehen auch vor einem Rätsel.

Die Nächte in den vergangenen Tagen waren kalt. Die Amphibienwanderung kam deshalb schlagartig zum erliegen. Wenn nun aber die Temperaturen wieder steigen und es kaum mehr Bodenfrost gibt, gehen Kröten, Frösche und Mulche wieder auf Wanderschaft. „Die Zahl der Amphibien scheint zurückzugehen“, ist Bianca Brandner besorgt.

Brandner ist Vorsitzende der Ortsgruppe Marxheim des Bund Naturschutzes. Fünf weitere Ehrenamtliche helfen ihr dabei, Kröten vor dem Überfahren auf Straßen zu bewahren.

Donau-Ries-Kreis: Immer weniger Kröten sind in den Eimern

Explosionsartig kann es losgehen, wenn die Temperaturen stimmen. Dann wandern Kröten, Frösche und Lurche zu ihren Laichgebieten. Tunnel und Krötenzäune sollen verhindern, dass die Tiere auf dem Weg Straßen überqueren müssen und dabei ihr Leben verlieren. Brandner und ihre Helfer sammeln regelmäßig die Amphibien aus den entlang der Zäune aufgestellten Behältern ein und tragen sie über die Straße. Doch immer weniger Kröten fallen in die Eimer.

Bianca Brandner kümmert sich in Marxheim und die Amphibien. Foto: Helmut Bissinger

Warum aber wandern Amphibien? Sie sind auf ihre Geburtsgewässer geprägt, erklärt Brandner. Sie könnten nicht einfach auf andere Tümpel und Weiher ausweichen. Die Expertin weiß: „Sie überwindern in ihren Winterquartieren, die sie meist in Wäldern und sumpfigen Gebieten finden. Zum Laichen müssen sie an den Ort ihrer Geburt zurück. Bis zu zwei Kilometer legen sie dabei zurück.“

Krötentunnel zwischen Marxheim und Neuhausen

Um die Amphibien vor dem Straßentod zu schützen, helfen in Bayern insgesamt 6000 Freiwillige und retten jährlich bis zu 700.000 Amphibien. Dort, wo sichere Durchgänge fehlen, werden Schutzzäune an Straßen aufgebaut. Kröten, Frösche und Molche wandern vorwiegend dicht am Zaun entlang und fallen dann in die Fangeimer, die in regelmäßigen Abständen ebenerdig im Boden versenkt sind.

„Die Amphibienretter leeren mehrmals täglich die Eimer, notieren die gefundenen Tierarten sowie deren Anzahl, und tragen die Lurche anschließend über die Straße.“ Bianca Brandner hält besonders nach dem Kammolch Ausschau, „aber ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen“.

Entlang der Staatsstraße zwischen Marxheim und Neuhausen zeigt sie auf die Krötentunnel, die vom Straßenbauamt angelegt wurden. Offenbar werden sie aber von den Tieren nicht angenommen. Die Naturschützer haben eine Kamera aufgestellt, aber keine Amphibien registriert.

Spielt der Dünger auf den Feldern eine Rolle?

Nun rätseln sie, woran der Rückgang liegt. Vor einigen Jahren waren es in einer Saison noch 900 Tiere, die eingesammelt wurden. Im Vorjahr dann die große Ernüchterung: nur ein Fund. Das sei nun keine spezifische Beobachtung im Donautal, „auch andernorts rätseln die Krötenschützer“.

Man würde gerne etwas tun, um das vermeintliche Krötensterben zu stoppen, „doch wir haben keine Lösung“. Immer wieder tausche man sich in der Kreisgruppe des Bund Naturschutzes aus. Möglicherweise sei es, so Brandner, auch der Dünger auf den Feldern, der im März ausgebracht werde. Die Krötenwanderung setze aber in der Regel später ein. „Es wäre schlimm, wenn die Tiere sich bei ihrem Weg zum Laichort über der Straße verätzen würden.

Lesen Sie auch: