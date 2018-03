vor 31 Min.

Bereitschaftspraxen nehmen die Arbeit auf

Ab 20. März können Patienten im Landkreis Donau-Ries in den Randzeiten zu zentralen Anlaufstellen in Donauwörth und Nördlingen. Was dabei zu beachten ist.

Von Thomas Hilgendorf

Landkreis Die Zahl der Patientenkontakte in den Notaufnahmen in Donauwörth und Nördlingen sind beachtlich: 20000 sind es pro Jahr im Donauwörther Haus, etwa 18000 in Nördlingen. Gut ein Drittel davon seien eigentlich keine Fälle für die Notfallmedizin, betonen die Oberärzte Silvia Reschauer und Ulf Kunz. Nicht zuletzt deshalb richtet die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) an beiden Orten zentrale Bereitschaftsdienstpraxen in den Krankenhäusern ein. Der Betrieb startet am kommenden Dienstag um 18 Uhr.

Die neu installierten Praxen sind für Patienten gedacht, die im Landkreis Donau-Ries sowie in den angrenzenden Regionen außerhalb der üblichen hausärztlichen Sprechstunden medizinische Hilfe brauchen. Die Praxen der KVB können ohne Voranmeldung aufgesucht werden. Hier sollen Patienten behandelt werden, die keine Fälle für die bestehenden Notaufnahmen sind, aber aus medizinischen Gründen nicht bis zur regulären Sprechzeit des Hausarztes warten können.

In Fällen, in denen sich Erkrankte nicht sicher sind, kann stets die bundesweit zentrale bereitschaftsdienstliche Nummer 116117 (ohne Vorwahl) angerufen werden. Die Disponenten geben dann Informationen über das weitere Vorgehen – welche Bereitschaftspraxis naheliegend ist, ob gegebenenfalls die Notaufnahme aufgesucht, oder ob ein bereitschaftsdienstlicher Fahrdienst zugewiesen werden sollte.

Neben dem diensthabenden Arzt, der in den Kliniken eine Präsenzpflicht hat, ist ein weiterer Mediziner mobil verfügbar, der Patienten auch die ganze Nacht hindurch ansteuern kann, wenn beispielsweise das selbstständige Fahren in ein Krankenhaus nicht zumutbar ist –

Die Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxen in Donauwörth und Nördlingen (siehe Info) sind deswegen unterschiedlich, weil die Zahl der potenziell diensthabenden Ärzte wie auch der zuletzt gemessenen medizinischen Fälle für jenen Praxistyp in Donauwörth höher sei, wie gKU-Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse gestern gegenüber unserer Zeitung erklärte.

„Klare Orientierung“ für Patienten

AOK-Chef Johannes Hiller sagte, es sei eine Errungenschaft, jetzt „feste Anlaufstellen“ für Erkrankte außerhalb der hausärztlichen Öffnungszeiten zu haben. Patienten hätten fortan „eine klare Orientierung“.

Die Bereitschaftspraxen stünden sämtlichen Patientengruppen offen, auch Kinder würden behandelt, wie Hannes Bachetzky vom KVB erklärte. Die herkömmlichen, dezentralen hausärztlichen Bereitschaftspraxen am Abend und an den Wochenenden gebe es fortan nicht mehr, der fachärztliche Bereitschaftsdienst laufe indes wie gehabt.

Um in die Bereitschaftspraxen in den Häusern zu gelangen, sollen Patienten zunächst beim diensthabenden Personal in den Notaufnahmen vorstellig werden – hier werde dann entschieden, ob die Notaufnahme oder eben die Bereitschaftspraxis zuständig ist, informierte Busse. Am Telefon gebe der Disponent darüber Aufschluss.

Landrat Stefan Rößle bezeichnete die neue Einrichtung als wichtiges Projekt, um eine bestehende Versorgungslücke zu füllen.

Themen Folgen