Berger Allee: Rechtsabbiegespur ab Montag gesperrt

Im Zuge der Bauarbeiten zum Umbau der Bushaltestellen in der Berger Allee am Donauwörther Gymnasium muss die Wasserleitung vor der Bäckerei Roßkopf und der Metzgerei Göth erneuert werden.

Im Zuge der Bauarbeiten zum Umbau der Bushaltestellen in der Berger Allee am Donauwörther Gymnasium muss die Wasserleitung vor der Bäckerei Roßkopf und der Metzgerei Göth erneuert werden. Dazu werden in der Zeit vom 2. bis 4. September die Rechtsabbiegerspur zur Sallingerstraße und die Parkplätze vor den Geschäften gesperrt.

Besucher der beiden Geschäfte werden gebeten, während dieser Zeit auf die Parkplätze „Am Zeisig“ auszuweichen. Das teilt die Stadt mit. Grundsätzlich befinde sich die Baustelle im Zeitplan.

Anfang November komplett fertig

Die Gesamtfertigstellung sei weiterhin bis Anfang November vorgesehen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien verzögere sich jedoch die Fertigstellung der Bushaltestelle „Berger Allee Nord“ voraussichtlich um drei Wochen. Die Fertigstellung ist für Anfang Oktober vorgesehen.

Im Anschluss daran wird die Bushaltestelle „Berger Allee Süd“, die Einmündung Adalbert-Stifter-Straße und die Gehwege an der Berger Allee voraussichtlich bis zu den Herbstferien fertiggestellt.

