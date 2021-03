01.03.2021

Berufsschule Donauwörth ehrt ihre ganz persönlichen Corona-Helden

Die Ludwig-Bölkow-Berufsschule dankte dem Hausmeister-Duo mit einem besonderen Preis.

Der Ehrenpreis des Fördervereins der Ludwig-Bölkow-Schule, als Anerkennung für großen persönlichen Einsatz und hohes Engagement, ist in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben worden. Er geht an das Team der Haustechnik der Staatlichen Berufs- und Technikerschule Donauwörth. Er besteht aus einem Geldpreis, einem Pokal und einer Urkunde.

Laut einer Pressemitteilung haben die beiden langjährigen Hausmeister, Werner Ott und Stefan Schmidbaur, wie Schulleiter Peter J. Hoffmann in seiner Laudatio hervorhob, eine so abwechslungsreiche wie verantwortungsvolle Tätigkeit, die ihnen erkennbar Freude mache. Beide sind gelernte Schreinergesellen mit langjähriger Berufserfahrung. Beide sind in Donauwörth geboren und zur Schule gegangen. Sie sind engagiert im Fußballverein, bei der Feuerwehr oder im Schützenverein.

Warum die Hausmeister in der Berufsschule Donauwörth derzeit unverzichtbar sind

Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, erstrecke sich der Einsatz zusätzlich auf die Eingangskontrolle, um die Sicherheit aller im Haus zu gewährleisten, die permanente Umstellung der Klassenzimmer und ständige Anpassung an Wechsel- und Präsenzunterricht, die Bereitstellung von Tischen und Stühlen sowie die Sicherstellung der Mindestabstände. „Diese verantwortungsvollen Aufgaben erfüllen Werner Ott und Stefan Schmidbaur in enger Abstimmung mit der Schulleitung“, so Hoffmann. Ott habe, zusammen mit einer Lehrkraft aus dem medizinischen Bereich, zusätzlich die Aufgabe des Hygienebeauftragten übernommen.

Doch auch ohne Corona fallen an der Berufs- und Technikerschule Donauwörth in den mehr als 8000 Quadratmetern vielfältige Tätigkeiten an, die das Geschick und die Kreativität der beiden Hausmeister immer wieder herausfordern.

Doch ende die Tätigkeit der Hausmeister, was viele nicht wissen, keineswegs mit den Ferien. Hier unterstützen sie Handwerker-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten und führen selbst kleinere Reparatur- und Umbauarbeiten aus, die im laufenden Schulbetrieb nicht möglich wären.

Dabei mache, wie Werner Ott und Stefan Schmidbaur anlässlich der Übergabe des Ehrenpreises erklärten, gerade die Zusammenarbeit mit dem Schulleiter, welcher immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen habe, das Arbeiten oftmals leicht und unkompliziert. (pm)

