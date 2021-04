Berufswegekompass soll stattfinden

Die Wirtschaftsjunioren Donau-Ries starten mit den Vorbereitungen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass der Ausbildungsmarkt wegen Corona rückläufig ist

Auf der Suche nach dem Traumberuf kann für junge Menschen der Berufswegekompass (BWK) eine wertvolle Hilfe sein. Gleichzeitig ermöglicht es die Veranstaltung vielen Firmen und Institutionen, geeignete Bewerber für die Ausbildungsstellen zu finden. Die Corona-Pandemie beeinflusst den Wirtschaftsjunioren Donau-Ries zufolge den Ausbildungsmarkt in Bayern massiv, die Ausbildungszahlen sind rückläufig. Umso wichtiger sei es jetzt, ein Signal für die Stärkung der Ausbildung zu setzen. Daher, so teilt der Verband mit, haben die Organisatoren mit den Vorbereitungen zum Berufswegekompass am 23. Oktober in Harburg begonnen. Das Interesse sei ungebrochen: „Bisher haben sich über 60 Aussteller angemeldet.“

Einer Pressemitteilung zufolge wurden im Jahr 2020 wegen Corona bundesweit elf Prozent weniger Ausbildungsverträge geschlossen als im Jahr zuvor. Laut einer Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geben Unternehmen als Ursachen vor allem unsichere Geschäftserwartungen und finanzielle Gründe an. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben meldet sogar ein Minus von zwölf Prozent im Bezirk und prognostiziert eine schwierige Perspektive auch für das kommende Ausbildungsjahr.

Daher möchten sich die Organisatoren des BWK im Donau-Ries-Kreis dem Appell der IHK anschließen: „Es ist wichtig, dass auch im kommenden Jahr Ausbildungsplätze angeboten werden, es geht um die Sicherung des Fachkräftebedarfs der Unternehmen in der Region.“

Auch die Bundesregierung setze mit der Verlängerung des Bundesprogramms „Ausbildungsplätze sichern“ ein Zeichen für die Bedeutung der Ausbildung und habe die Förderungen für Unternehmen weiter ausgeweitet.

Das Interesse der Aussteller am BWK beschreiben die Wirtschaftsjunioren als „erfreulich positiv“. Die Suche nach Nachwuchskräften sei für die Unternehmen gerade auch in Zeiten der Pandemie von großer Bedeutung, erklärt Jochen Schmidt, Organisationsleiter der Veranstaltung. Sein Stellvertreter Achim Schubert ergänzt: „Wir hoffen sehr, dass sich bis Oktober die Situation so weit stabilisiert hat, dass wir die Veranstaltung mit entsprechenden Hygieneauflagen durchführen können.“

Der Berufswegekompass im Landkreis hat sich nach Angaben der Wirtschaftsjunioren in den vergangenen Jahren zur größten regionalen Berufsinformationsmesse entwickelt. Auf über 3500 Quadratmetern Ausstellungsfläche könnten sich Schüler wie auch deren Eltern über die unterschiedlichsten Berufsbilder, die im Donau-Ries-Kreis ausgebildet werden, informieren.

In der Wörnitzhalle in Harburg und in eigens für die Veranstaltung aufgebauten Großzelten präsentieren die Aussteller, also Unternehmen und andere Institutionen, unterschiedlichste Berufsbilder. In vielen Fällen können – so legen die Wirtschaftsjunioren dar – beim BWK auch Praktika vereinbart werden, um frühzeitig im Unternehmen einen tieferen Einblick in die Berufe zu erhalten.

Neben der Ausstellung können die Besucher auch an Vorträgen in der nahe gelegenen Schule teilnehmen und sich über Themen wie zum Beispiel das richtige Verhalten beim Vorstellungsgespräch oder die Bewerbung aus Sicht des Arbeitgebers informieren.

Der Berufswegekompass ist geplant am Samstag, 23. Oktober. Beginn: 9 Uhr. Aussteller, die teilnehmen wollen, können sich bis Ende Juni anmelden.

Mehr Informationen für Aussteller und Interessenten gibt es im Internet unter www.berufswegekompass.de.