vor 30 Min.

Betäubungsmittel und Drogenutensilien gefunden

Drei junge Männer, zwischen 17 und 19 Jahre alt, haben ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz am Hals. Was zuvor passiert ist.

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Donnerstagabend gegen 23 Uhr in der Härpferstraße in Donauwörth ein geparktes Auto kontrolliert. In dem Fahrzeug saßen drei junge Männer im Alter von 17, 17 und 19 Jahren. Bereits beim Öffnen der Fahrzeugtüre schlug den Beamten starker Cannabisgeruch entgegen. Bei der Durchsuchung des Pkws wurden den Gesetzeshütern zufolge Gebrauchsgegenstände für den Konsum sowie eine kleinere Menge, etwa 2,5 Gramm, an Rauschgift gefunden. Gegen die Männer wurde ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

