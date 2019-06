00:31 Uhr

Betreuung: Was die Eltern sich wünschen

Harburg: Umfrage zu Kindergarten-Plätzen

Das Angebot an Kindertagesstättenplätzen in der Stadt Harburg ist grundsätzlich ausreichend. Das hat die Stadtverwaltung nach einer Bedarfsanalyse dem Stadtrat mitgeteilt. Eltern mit Kindern bis sechs Jahren wurden unter anderem gefragt, wo ihr Nachwuchs betreut wird und bis zu welcher Uhrzeit eine Betreuung gewünscht ist. Von 357 versandten Fragebögen seien 164 bei der Stadtverwaltung eingegangen, teilte Werner Nothofer, Leiter der Hauptverwaltung, mit.

In der Kernstadt habe eine deutliche Anzahl der Eltern eine Betreuung bis 15 Uhr gewünscht, in Einzelfällen bis 17 Uhr. In Ebermergen seien viele Eltern mit dem begrenzten Platzangebot unzufrieden, so Nothofer. Gedeckt werden könne der Bedarf in Großsorheim. Aus anderen Stadtteilen sei der Wunsch nach einer Sanierung des dortigen Kindergartens gekommen.

Im Bereich des Stadtteils Heroldingen sei vor allem eine Gebührenfreiheit gewünscht worden – diese wurde inzwischen vom Freistaat umgesetzt. Eltern aus Hoppingen schickten ihre Kinder vor allem nach Großsorheim. Die Betreuung bis 13 Uhr sei dort ausreichend. Die meisten Mündlinger Eltern halten eine Betreuung bis 13 Uhr für ausreichend, in einem Fall sei der Wunsch nach einer gemeinsamen Mündlinger Kindergartengruppe geäußert worden. Ohne größere Anmerkungen sind die Fragebögen aus Ronheim, Brünsee und Marbach zurückgekommen. Eltern aus Mauren wünschten sich in vielen Fällen eine Betreuung am Nachmittag. Die meisten Eltern schicken ihre Kinder hier nach Großsorheim. Auch der Wunsch nach einem Infoabend in Großsorheim und einer Geschwisterregelung wurde genannt.

Stadtrat Manfred Schick (PWG), Referent für die Schulen und Kindertagesstätten, sagte: „Ich glaube, dass wir die richtige Lösung für die Eltern aus Mauren gefunden haben.“ Claudia Müller (SPD) monierte, dass lediglich 47 Prozent der Fragebögen zurückgeschickt worden seien, und empfahl, dass das Personal die Fragebögen einfordern sollte. Bürgermeister Wolfgang Kilian erwiderte, dass Eltern mit Kindern im Alter zwischen 0 und 6 Jahren angeschrieben wurden, von denen einige schlicht noch keine Betreuung benötigten. (mill-)

