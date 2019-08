vor 37 Min.

Betriebsunfall: Zwei Arbeiter kommen ins Krankenhaus

In Rain hat es einen Betriebsunfall gegeben.

Kartonagen fallen auf die Männer, 28 und 41 Jahre alt, herunter. Die Bergung gestaltet sich als schwierig.

Bei einem Betriebsunfall in Rain sind in der Nacht auf Sonntag zwei Männer, 41 und 28 Jahre alt, leicht bis mittelschwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 0.05 Uhr in einem kartoffelverarbeitenden Betrieb, wie die Polizei berichtet.

In einer Verpackungshalle stand eine Europalette samt Kartoffelprodukte (Gesamtgewicht rund 800 Kilogramm) nicht ordnungsgemäß auf dem Förderband. Die beiden Arbeiter versuchten, die Palette auf das Förderband zu schieben. In der Folge lösten sich den Beamten zufolge jedoch Kartonagen, die auf die Männer flogen. Die Beförderungsanlage befindet sich auf einer Höhe von etwa 7,5 Metern.

Die Bergung der Verletzten war so erschwert und so kam die Feuerwehr zur Hilfe. Ein Rettungswagen und ein Notarzt waren ebenso vor Ort. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Themen Folgen