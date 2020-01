09:50 Uhr

Betrunken die Kontrolle verloren: Frau verletzt

Ein 42-Jährige wird verletzt, als sie fast mit einem Auto zusammenstößt und beim Ausweichen von der Fahrbahn abkommt.

Am Samstagabend gegen 20.15 Uhr ist eine 42-Jährige bei einem Unfall mittelschwer verletzt worden. Die Frau war auf der Kreisstraße Don 19 von Rehau kommend in Richtung Gundelsheim unterwegs, als ihr etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang von Rehau nach eigenen Angaben in einer Linkskurve ein Auto entgegen kam.

Dieses geriet auf ihren Fahrstreifen und touchierte ihren linken Außenspiegel. Daraufhin verlor die 42-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie streifte einen Leitpfosten, prallte mit der Fahrzeugfront und der rechten Seite gegen ein Bachbett und kam schließlich nach rund 110 Metern in einem Feld zum Stehen, so der Polizeibericht.

Beamten bemerken eine Fahne

Die Fahrerin erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Donauwörth gebracht. Da bei ihr die Polizeibeamten einen Fahne bemerkten, wurde ein freiwilliger Alkotest durchgeführt. Dieser ergab über 1 Promille, weshalb anschließend eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auch der Führerschein sichergestellt. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entgegenkommende Wagen war ohne Anzuhalten weitergefahren und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. (dz)

