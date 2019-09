vor 57 Min.

Betrunken in den Gartenzaun gekracht

In Graisbach ist ein 24-Jähriger in den Gartenzaun gekracht - hier ein Symbolbild.

In Graisbach landet ein Autofahrer nachts im Gartenzaun. Im Rausch ist sich der 24-Jähirge keiner Schuld bewusst und macht sich nach dem Unfall davon.

Ordentlich betrunken ist ein junger Autofahrer am Freitagabend mit seinem Fahrzeug in einen Gartenzaun gekracht. Doch im Rausch war er sich keiner Schuld bewusst und fuhr weiter – bis sein Auto streikte.

Passiert ist das Ganze in Graisbach. Gegen 21 Uhr war der 24-jährige Landkreisbewohner in der Lindenstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 1 geriet er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Gartenzaun, der erheblich beschädigt wurde. Doch der Crash sorgte nicht dafür, dass er nun endlich sein Auto stehen ließ und sich um den Schaden kümmerte. Im Gegenteil: Mit dem demolierten Auto fuhr er weiter in Richtung Lechsend.

Zeugen holten den Unfallfahrer ein

Sein lautstarker Unfall war aber nicht unbemerkt geblieben. Zeugen fuhren dem jungen Mann hinterher und holten ihn schließlich am Ortseingang von Lechsend ein. Denn das Auto hatte den Zusammenprall mit dem Gartenzaun gar nicht gut vertragen und blieb liegen. Die Zeugen holten die Polizei.

Die Beamten bemerkten die starke Fahne des Autofahrers und ordneten einen Bluttest an. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Gegen den jungen Mann wird nun laut Polizei Rain wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

An dem Gartenzaun entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. (dz)

Themen folgen