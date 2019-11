vor 1 Min.

Betrunken in die Verkehrskontrolle

Auch in Rain saß ein Mann betrunken am Steuer. Am Samstag gegen 13.15 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Auto auf der Münchner Straße in Rain.

Der Autofahrer wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten sodann Alkoholgeruch fest und führten daraufhin einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von gut einem Promille – die Fahrt war damit zu Ende. Ein Bußgeld und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot sind laut Polizei die Folge. (dz)

