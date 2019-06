vor 54 Min.

Betrunkene Frau verursacht Verkehrsunfall

Eine 31-Jährige kracht in Monheim mit ihrem Auto gegen einen großen Blumentrog. Ein Zeuge beobachtet den Vorfall und meldet das Kennzeichen an die Polizei.

Eine 31-jährige Frau hat am Donnerstagabend in Monheim einen Unfall verursacht. Das berichtet die Polizei. Gegen 21.45 Uhr war sie mit ihrem Auto in der Donauwörther Straße unterwegs. Als sie in die Neuburger Straße einbog, verlor sie den Beamten zufolge die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort kollidierte sie mit einem bepflanzten Blumentrog, der etwa drei auf drei Meter groß war. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, setzte die Frau ihre Fahrt fort. Ein Zeuge hatte aber den Vorfall beobachtet, das Kennzeichen notiert und die Polizei verständigt. Diese traf die Verursacherin in ihrer Wohnung an. Die Frau war deutlich alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Zur Schadenshöhe am Blumentrog liegen noch keine Erkenntnisse vor. (AZ)

Themen Folgen