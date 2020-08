vor 27 Min.

Betrunkene attackiert in Donauwörth Rettungskräfte und Polizisten

Plus Eine 36-Jährige bricht im Donauwörther Stadtteil Berg auf dem Gehweg zusammen - und wehrt sich vehement dagegen, behandelt zu werden.

Eine Betrunkene ist am späten Montagabend im Donauwörther Stadtteil Berg kollabiert und hat dann – als sie wieder zu sich gekommen war – Kräfte des Rettungsdiensts und der Polizei attackiert. Um etwa 22.15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie die 36-Jährige auf dem Gehweg der Ottheinrichstraße zusammenbrach und auf dem Boden liegen blieb. Der Mann verständigte den Rettungsdienst. Auch eine Notärztin eilte zum Ort des Geschehens. Die Medizinerin stellte fest, dass eine weitere Untersuchung in der Klinik unumgänglich war.

Donauwörth: Frau schlägt und tritt mit Händen und Füßen gegen die Beamten

Die Frau, die aus dem Landkreis Freising stammt, weigerte sich jedoch vehement, vor Ort behandelt und ins Krankenhaus gebracht zu werden. Deshalb forderten die Rettungskräfte die Polizei an. Die 36-Jährige schlug und trat mit Händen und Füßen gegen die Beamten. Deshalb legten diese ihr Handschellen an. Trotz der Fesselung wollte die Betrunkene im Rettungswagen einem Sanitäter in den rechten Unterarm und – als dieses misslang – in die rechte Hand beißen. Der Notärztin zwickte die Frau kräftig in die linke Hand. Die Betroffenen machten jedoch keine Verletzungen geltend.

Letztlich konnte die 36-Jährige in die Klinik eingeliefert werden. Dort wurde sie auf der Intensivstation behandelt. Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen eines tätlichen Angriffs und wegen versuchter Körperverletzung. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen