10:42 Uhr

Betrunkener 26-Jähriger rastet in der Stadt völlig aus

Beleidigung, Diebstahl, gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz sind nur einige Delikte. Polizei nimmt den Mann in Sicherheitsgewahrsam.

Ein 26-jähriger Donauwörther ist am Montag im Stadtbereich komplett ausgerastat und hat dadurch zahlreiche Polizeikräfte beschäftigt. Gegen 13.30 Uhr fuhr er mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien auf zwei am Busbahnhof stehende Securitymitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt zu. Der Mann stieg vom Rad, beleidigte beide unter anderem rassistisch und schlug unvermittelt mit einer mitgebrachten Jägermeisterflasche auf die Männer ein. Da die Flasche dadurch zerbrach, erlitt einer der Angegriffenen eine Schnittverletzung an der Hand.

Schlagring aus Metall

Der Angreifer wurde von den beiden Männern zu Boden gebracht und dort bis zum Eintreffen der Gesetzeshüter fixiert. Währenddessen wehrte er sich massiv und beleidigte den Ordnungsdienst weiter. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei im Rucksack des Mannes einenen verbotenen Schlagring aus Metall. Zudem gab er an, das verwendete Fahrrad zuvor gestohlen zu haben.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Noch während der Abarbeitung des Falles wurde bekannt, dass der 26-Jährige bereits zuvor am Bahnhof und im Umfeld eines Verbrauchermarktes im Neurieder Weg Passanten massiv angepöbelt hatte. Der Mann musste von den eingesetzten Polizeikräften in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.

Lange Liste an Vergehen

Er wurde unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Diebstahls sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Den Schlagring beschlagnahmte die Polizei. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad mit 21-Gang Kettenschaltung ohne Markenaufdruck und ohne Seriennummer.

