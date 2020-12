vor 17 Min.

Betrunkener Imbissgast rastet in Donauwörth völlig aus

In der Reichsstraße in Donauwörth ist ein Kunde eines Imbissrestaurants ausgerastet.

Der Mann schlägt beleidigt in dem Lokal in der Donauwörther Reichsstraße Kunden, einen Gast schlägt er sogar. Und dann pinkelt er vor das benachbarte Geschäft.

Ein Gast ist am Donnerstag in einem Imbiss in der Donauwörther Reichsstraße ausgerastet. Das berichtet die Polizei. Der 39-Jährige befand sich ab 18.30 Uhr in dem türkischen Lokal. Dort schrie der erkennbar unter Alkoholeinfluss stehende Mann in dem Laden herum und beleidigte die Abholgäste mit Ausdrücken wie „Arschloch“ und „Fettsack“. Zudem weigerte sich der 39-Jährige den Beamten zufolge, den momentan vorgeschriebenen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Trotz eindringlicher Aufforderung des Betreibers wollte er den Laden nicht verlassen. Einem anderen Kunden, der schlichtend einschreiten wollte, schlug der Mann mehrfach gegen den Bauch. Das Opfer wurde dabei verletzt. Beim Eintreffen einer inzwischen verständigten Streife der Donauwörther Inspektion um 19.15 Uhr urinierte der 39-Jährige gerade auf den Eingang eines angrenzenden Geschäfts.

Er erhielt einen sofortigen Platzverweis und mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch, vorsätzliche Körperverletzung, Beleidigung und einem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.

