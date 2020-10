vor 27 Min.

Betrunkener Mann legt einen Telefonmasten um

Bei Donauwörth-Wörnitzstein ist ein stark Alkoholisierter mit seinem Auto gegen einen Masten gefahren. Neben der Polizei musste auch die Feuerwehr ausrücken.

Ein stark betrunkener 40-Jähriger ist mit seinem Auto in Wörnitzstein-Huttenbach gegen einen Telefonmasten gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Samstag gegen 21.40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße vom Maggenhof kommend, in Richtung Wörnitzstein unterwegs. In Huttenbach kam er mit seinem Opel Astra nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen einen Telefonmasten, der daraufhin umfiel und auf der Fahrbahn liegen blieb. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 40-jährigen starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wörnitzstein sicherte den Telefonmasten und zog ihn von der Fahrbahn. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3000 Euro. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (dz)

