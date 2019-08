vor 3 Min.

Betrunkener Radfahrer hat 2,5 Promille intus

Er gerät an die Bordsteinkante und stürzt.

Ein betrunkener Radfahrer ist am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr in Rain in der Münchner Straße gestürzt. Den Angaben von Zeugen zufolge war er mit seinem Rad etwas unkontrolliert an den Bordstein geraten und daraufhin zu Boden gegangen. Der 36-jährige Rainer war offensichtlich alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Der Rettungsdienst brachte den Mann in die Donau-Ries-Klinik zur weiteren Behandlung. Er hat sich diverse Schürfwunden – vor allem im Gesicht – zugezogen. Es bestand auch der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe zur beweiskräftigen Alkoholbestimmung entnommen.

Themen Folgen