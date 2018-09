vor 33 Min.

Betrunkener baut Unfall: 20000 Euro Schaden an seinem Auto

58-Jähriger ist von Brachstadt in Richtung Tapfheim unterwegs. Dann misslingt ihm ein Überholmanöver.

Ein 58-jähriger hat am Freitagabend in betrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht. Das berichtet die Polizei. Der Mann war am Freitagabend gegen 19 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2221 von Brachstadt kommend in Richtung Tapfheim unterwegs.

Kurz nach dem Ortsende Brachstadt überholte er, trotz vorhandener Sperrfläche auf der Fahrbahn, einen vorausfahrenden Pkw. Als der 58-Jährige wieder einscheren wollte, bemerkte er einen vor dem Pkw fahrenden Motorradfahrer. Aus diesem Grund musste er seinen Wagen abbremsen und geriet ins Schleudern. In der Folge kam er mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, so die Beamten. In einem angrenzenden Feld fuhr er auf einer Grünfläche noch etwa 250 Meter weiter, bis er mittig auf einem Acker zum Stehen kam.

Alle Airbags ausgelöst

In dem Auto wurden sämtliche Airbags ausgelöst. Eine Kollision mit dem überholten Pkw oder dem vorausfahrenden Motorrad fand nicht statt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Der 58-jährige wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Donauwörth gebracht. Am seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 20000 Euro.

