vor 22 Min.

Betrunkener beleidigt und bedroht Personal in Klinik

In der Notaufnahme der Klinik in Donauwörth hat ein Mann das Personal beleidigt und bedroht.

Ein Betrunkener hat sich am Samstag in der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth gehörig danebenbenommen. Wie die Polizei berichtet, befand sich der 52-Jährige aus dem Lechgebiet gegen Mittag in der Notaufnahme des Krankenhauses. Da die Ärzte und das Pflegepersonal keinerlei Gründe für eine stationäre Aufnahme sahen, sollte der Mann entlassen werden. Damit war er aber nicht einverstanden. Dies tat er lautstark kund. Der 52-Jährige beleidigte zudem das Personal und drohte diesem, den „Schäden einzuschlagen“.

Die alarmierte Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis und. Der Betrunkene muss mit einer Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung rechnen. (dz)

