13:30 Uhr

Betrunkener greift Sicherheitsdienst an

Die Polizei musste einschreiten, weil ein Betrunkener in der Donaumeile ein Lokalverbot nicht akzeptieren wollte.

Der 25-Jährige wollte weiter trinken und ein Lokalverbot nicht akzeptieren

Am Freitag gegen 21 Uhr wollte sich ein 25-jähriger Mann aus Straubing in einem Lokal in der Donaumeile ein Bier bestellen. Da er sichtlich betrunken war, wurde ihm dies verwehrt und er wurde des Hauses verwiesen. Da er der Aufforderung nicht nachkam, eilte ein zufällig vorbeikommer Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zur Hilfe und forderte den Mann ebenfalls auf, das Haus zu verlassen. Daraufhin beleidigte der 25-jährige den Security-Mitarbeiter und versuchte, ihn mit Fäusten zu schlagen, verfehlte ihn jedoch. Der Mann wurde schließlich fixiert und der Polizei übergeben. Gegen ihn wurde Anzeigen wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung erstattet.

