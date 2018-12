vor 2 Min.

Betrunkener nervt nach Party und fährt mit Auto

Ein Mann in Donauwörth ärgert die Gastgeberin und geht der Polizei ins Netz.

Ein Betrunkener ist in Donauwörth in der Nacht auf Samstag zunächst bei einer privaten Feier negativ aufgefallen und hat dann auch noch eine Trunkenheitsfahrt hingelegt. Das meldet die Polizei. Eine Frau verständigte zunächst die Gesetzeshüter, weil der 56-Jährige nach der Party die Wohnung der Gastgeberin nicht mehr verlassen wollte. Bis eine Streife eintraf, entfernte sich der Mann – nahm aber den Hausschlüssel der Frau mit. Weil der 56-Jährige wohl im alkoholisierten Zustand mit dem Pkw auf dem Weg nach Hause war, suchten die Beamten nach dem Verdächtigen – zunächst erfolglos.

Dann rief die Frau erneut an und teilte mit, dass sie Geräusche aus dem Keller höre. Sie vermutete, dass sich der 56-Jährige dort aufhalte. Die Polizei rückte wieder an, entdeckte vor dem Anwesen das Auto des Mannes und traf diesen in der Nähe an. Da er augenscheinlich deutlich betrunken war, aber einen Alkomattest verweigerte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (dz)

Themen Folgen