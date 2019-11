vor 58 Min.

Betrunkener prallt mit Auto gegen Baum

Ein 34-Jähriger verursacht bei Schweinspoint einen Unfall. Jetzt hat der Mann einigen Ärger am Hals.

Ein Betrunkener ist mit seinem Auto am frühen Samstagabend bei Schweinspoint gegen einen Baum geprallt. Der Unfall endete zwar einigermaßen glimpflich, jedoch bekommt der 34-Jährige nun mächtig Ärger.

Nach Auskunft der Polizei war der Mann gegen 18.30 Uhr von Gansheim her auf der Kreisstraße unterwegs. An der engen Rechtskurve am nördlichen Ortseingang von Schweinspoint kam der Wagen wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und krachte gegen den Baum. Eine Woche zuvor hatte sich an dieser Stelle ein ähnliches Unglück ereignet.

Am Pkw des 34-Jährigen, der aus dem Bereich der Monheimer Alb stammt, entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Fahrer zog sich nach erstem Anschein nur leichte Verletzungen zu.

Test beim Fahrer ergibt fast 1,3 Promille

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Mann eine „Fahne“ hatte. Ein Alkomattest brachte einen Wert von fast 1,3 Promille. Deshalb muss sich der Fahrer wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten und ist wohl für längere Zeit seinen Führerschein los. (dz)

