vor 23 Min.

Betrunkener randaliert an Tankstelle

Die Polizei musste in Rain einen Betrunkenen in Gewahrsam nehmen.

Ein 38-Jähriger pöbelt Kunden an und räumt Regale aus. Die Polizei greift ein.

Ein Betrunkener hat am Sonntagabend auf dem Gelände einer Tankstelle in Rain randaliert. Der 38-Jährige hielt sich um etwa 20.45 Uhr auf dem Areal in der Münchner Straße auf. Er war der Polizei zufolge stark alkoholisiert, pöbelte die Kundschaft an und warf im Verkaufsraum Lebensmittel aus den Regalen. Die Aggression nahm noch zu, nachdem eine Streife eingetroffen war. Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen beziehungsweise zu wahren, mussten die Beamten den Mann in die Arrestzelle bringen. Dort verbrachte er die Nacht, bis er wieder einigermaßen nüchtern war. (dz)

