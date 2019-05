16:25 Uhr

Betrunkener randaliert in Zimmer und Küche

Ein 23-Jähriger fällt er in der Bahnhofsstraße in Donauwörth auf und demoliert später sein gemietetes Zimmer.

Ein Betrunkener hat am Mittwoch in Donauwörth wiederholt die Polizei beschäftigt. Am Mittag teilten Passanten mit, dass sich in der Bahnhofstraße eine sturzbetrunkene Person aufhalte. Eine Streife traf auf den 23-Jährigen – und nahm ihn in Schutzgewahrsam.

Die Beamten brachten ihn in seine Wohnung. Einige Stunden später, gegen 16 Uhr, zeigte ein Vermieter den jungen Mann an. Der war als Zeitarbeiter tätig gewesen, aber entlassen worden. Deshalb musste er auch das damit verbundene Zimmer räumen. Der immer noch stark Alkoholisierte – ein Alkomattest brachte einen Wert von rund 1,7 Promille – demolierte nicht nur das Mobiliar seines eigenen Raumes, sondern auch nahezu die gesamt Einrichtung der Gemeinschaftsküche. Schaden: rund 2000 Euro.

Wegen seines aggressiven Zustands musste der 23-Jährige die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. (dz)

