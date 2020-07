vor 36 Min.

Betrunkener schiebt sein Rad und stürzt: Ein Auto soll ihn gestreift haben

Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise auf den Unfall, der sich in Wemding ereignet hat.

Zu einer unliebsamen Begegnung zwischen einem Fußgänger mit Fahrrad und einem Autofahrer soll es am Samstag gegen 19.45 Uhr in Wemding gekommen sein. Wie die Polizei mitteilt, schob ein 57-jähriger Mann sein Rad im Schießstattweg am rechten Fahrbahnrand in Richtung Kapuzinergraben. Der Fußgänger schilderte gegenüber der Polizei, ihm sei ein Auto entgegen gekommen, das aufgrund parkender Fahrzeuge nach links ausweichen musste. Während der Wagen am Fußgänger vorbeifuhr, habe der Pkw ihn gestreift, wodurch der Mann mit seinem Fahrrad in eine angrenzende Hecke gestürzt sei.

Über 2,5 Promille

Er erlitt dabei leichtere Verletzungen. Der Fahrer des Autos – es soll sich um einen grauen Kleinwagen handeln – sei weitergefahren. Die Abklärung des Sachverhaltes gestaltete sich für die Beamten etwas schwierig, da der 57-Jährige zum Aufnahmezeitpunkt eine Atemalkoholkonzentration von knapp über 2,5 Promille aufgewiesen hat. Zeugenhinweise werden erbeten unter Telefon 0906/706670. (dz)

