vor 42 Min.

Betrunkener verletzt bei Party eine Frau

Ein 17-Jähriger gerät bei der Hangover-Party in Mertingen mit einem Unbekannten in Streit und geht eine Schlichterin an.

Ein Jugendlicher war zu später Stunde bei der Hangover-Party in Mertingen in eine Auseinandersetzung verwickelt und hat eine Frau leicht verletzt. Dies teilt die Polizei mit. Der Vorfall geschah in der Nacht auf Sonntag gegen 1.20 Uhr vor dem Eingang zum Partygelände. Der 17-Jährige geriet dort mit einem bisher Unbekannten in Streit. Eine Gruppe wollte schlichten. Dieser gehörte eine 28-Jährige an. Der Jugendliche packte sie so fest am Arm, dass sie Prellungen erlitt. Außerdem soll der Betrunkene – er hatte über ein Promille Alkohol im Blut – die Frau getreten haben. Eine Polizeistreife war vor Ort und konnte die Situation befrieden. (dz)

