14:42 Uhr

Bewohner sollen Trinkwasser abkochen

Bewohner in den Orten, die an die Heimberggruppe angeschlossen sind, müssen ihr Trinkwasser ab sofort abkochen.

Im Wasser der Heimberggruppe wurden Bakterien gefunden. Dies trifft einige Orte.

Bei einer Routinebeprobung des Trinkwassers der Heimberggruppe wurden am Montag im Wassernetz Bakterien (Enterokokken) nachgewiesen. Wie das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mitteilte, wird in den nächsten Wochen das Wasser zusätzlich gechlort, um das Wasser überall im Verteilungsgebiet wirksam zu entkeimen. Davon sind auch die Bewohner im Marxheimer Ortsteil Burgmannshofen betroffen. Das Abkochgebot wird der Behörde zufolge aufgehoben, sobald die Chlorung aufgebaut ist. Die Bürger in den entsprechenden Orten werden laut Landratsamt per Handzettel informiert.

Wie sich die Betroffenen verhalten sollen

Durch den Nachweis von Enterokokken (Darmbakterien) ist die Übertragung von Krankheiten wie etwa Durchfall über das Trinkwasser nicht ausgeschlossen. Laut Gesundheitsamt soll deshalb ab sofort das Trinkwasser der Heimberggruppe unbedingt nur noch in abgekochtem Zustand benutzt werden. Das Abkochgebot kann voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche wieder aufgehoben werden.

Die Bürger sollen bis zur Aufhebung des Abkochgebots bitte die folgenden Anweisungen des Gesundheitsamtes befolgen:

l Leitungswasser nur abgekocht trinken.

l Das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen.

l Für die Zubereitung von Nahrung und zum Reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwenden.

l Das Leitungswasser für andere Zwecke wie zum Beispiel Zähneputzen, Duschen oder Wäschewaschen kann ohne Einschränkung genutzt werden.

Auch Ammerfeld ist betroffen

Die Bürger werden zudem gebeten, auch ihre Nachbarn und Bekannten über das Abkochgebot zu informieren. Für Rückfragen zur Trinkwasserhygiene steht die Heimberggruppe unter der Telefonnummer 08434/484 zur Verfügung. Im benachbarten Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind unter anderem Ammerfeld, Bertoldsheim, Kienberg, Mauern, Rennertshofen, Stepperg, und Trugenhofen von der besagten Maßnahme betroffen. (dz)

