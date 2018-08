07.08.2018

Beziehungen sind wie Autofahren

D´Raith-Schwestern und der Blaimer beim Open Air in der Kaisheimer Kleinkunstbühne Thaddäus.

D’Raith-Schwestern und ihre Band zeigen sich unter freiem Himmel hart, aber herzlich. Wie der Blaimer mit offener Mähne die Bühne rockte

Von Helmut Bissinger

Was für eine Entwicklung! Die Raith-Schwestern und da Blaimer sind in ihrem neuen Programm „Hart aber herzlich“ kaum mehr wiederzuerkennen. Von Dirndln keine Spur mehr, von Jodlern nur noch Spurenelemente. Mit dem Bayern-Pop, den sie unter freiem Himmel im Hof der Kleinkunstbühne Thaddäus in Kaisheim präsentierten, haben sie das Image der Derbheit abgelegt.

„Warmer Regen“, „Du und i“ – die Menge der Liebeslieder habe sie beim Proben selbst überrascht, meint Frontfrau Tanja Raith. Aber angesichts der heutigen Politerscheinungen („Früher hat man die Wahnsinnigen weggesperrt, heute werden sie Präsidenten oder Minister“) „sollte man die Welt zuscheißen mit Liebesliedern, 24 Stunden am Tag“. Ja, nicht nur, dass sie ihre Lederhosen abgelegt haben, sie sind auch charmanter, musikalisch vielseitiger geworden.

Ihrer bisweilen recht direkten Art von Humor und der bodenständigen Sprache aus dem heimatlichen Bayerwald sind sie natürlich treu geblieben. Es ist schon sehr freimütig, wenn die bekennende 45-jährige Tanja recht launig von Jugenderinnerungen erzählt und den gemeinsamen 27 gemeinsamen Ehejahren mit dem Blaimer. Wie der Andreas Blaimer mit Vornahmen heißt, erwähnt sie im Programm nicht einmal. Er hört lieber auf „Schneckerl“ und „Schatzi“.

Der Blaimer übernimmt anders wie früher eine tragende Rolle. Endlich kann er seine herausragende Qualität als Sologitarrist zeigen. Für ein paar Sequenzen hat er sogar einen Solopart. Wenn er den italienischen Papagallo gibt oder seine hüftlangen, silbergrauen Haare für Momente offen trägt, ist Tanja verzückt – aber auch die Damen im Publikum johlen. Der Blaimer hat im neuen Programm einen Part, der dem Altrocker fast auf den Leib geschneidert ist.

Die drei haben jetzt einen Drummer (es ist der Sohn der Bandlegende Ambros Seelos) und einen Bassgitarristen im Team. Wunderbar mehrstimmig verzaubern sie die Dämmerung in eine besondere Atmosphäre: mit lyrischen Liedern und dem Dialog mit dem Publikum. Die Lieder voller Poesie und die Jazz-Momente kommen beim Publikum an.

Durch die gelungene Mischung von Spaß und Ernst gelang es den fünf Musikern, das Publikum mehr als zwei Stunden lang bestens zu unterhalten. Susanne Raith glänzte mit neuer Frisur, mit einer starken Ausstrahlung. Das Glück strahlte aus ihren Augen, kein Wunder, ist sie doch nun wie die Schwester unter der Haube. Ihre große Liebe ist der Revival-Gitarrist Jochen Goricnik. Tanja rockte die Bühne, unentwegt. Dass ihre Beziehung mit dem Blaimer so lange hält, ist für sie leicht zu erklären: „Ein Auto fährt man ja auch, bis es total kaputt ist.“ Helle Freude rief der Ohrwurm „I war no ned amoi im Weiher heier“ hervor. Am Ende ist es ein umjubelter, anregender, amüsanter Sommerabend, der durchaus noch mehr Besucher verdient gehabt hätte.

