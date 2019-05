vor 54 Min.

Biber führt weiter die JU

Neuwahlen im Ortsverband

Die Mitgliederversammlung des Ortsverbands der Jungen Union (JU) Wemding im Landhotel Weißer Hahn stand ganz im Zeichen der Neuwahlen. Vorsitzender Alexander Biber ging in seinem Rechenschaftsbericht auf die Eckpunkte des abgelaufenen Vereinsjahrs ein. So habe sich der Ortsverband aktiv beim Ferienprogramm der Stadt und bei den Aktionen und Veranstaltungen zum Landtagswahlkampf eingebracht. CSU-Ortsvorsitzender Gottfried Hänsel bedankte sich diesbezüglich beim Unions-Nachwuchs für dessen politisches Engagement. Er ermutigte die Mitglieder, mit Courage die wichtigen Themen der heutigen Zeit zu benennen und weiterhin aktiv bei der Sache zu bleiben.

Nach dem Kassenbericht des Schatzmeisters Benedikt Bosch erfolgten die Neuwahlen. Alexander Biber wurde mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Seine Stellvertreter sind Simon Strohofer und Christoph Bichelmeir. Benedikt Bosch und Markus Meyr wurden ebenfalls in ihren Positionen als Schatzmeister und Schriftführer bestätigt. Den Vorstand komplettieren Michael Gehring, Kathrin Biber, Christoph Lettenbauer und Nicolas Bumba. Es wurden auch die momentanen Trends wie „Friday For Future“ oder das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ betrachtet. Die Anwesenden diskutierten, wie man sich zukünftig hierzu aufstellen und in Wemding die Ziele solcher Initiativen vernünftig und nachhaltig realisieren könnte. Ebenfalls wurde die vom Stadtrat beschlossene neue „offene Jugendarbeit“ besprochen. In der Aussprache war man sich einig, dass dabei der Arbeit mit den jungen Leuten eine wichtige Rolle zukomme. Die zentrale, öffentliche Jugendarbeit werde aber sicherlich in Zukunft weiterhin in den Vereinen, bei den Trägern und im Juze geleistet. Alexander Biber bedankte sich für die gute Gemeinschaft innerhalb der JU-Ortsgruppe. (pm)

