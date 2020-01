vor 38 Min.

Bilanz: Der Dezember, ein enttäuschender Wintermonat

Im letzten Monat des vergangenen Jahres war es viel zu warm – auch an Weihnachten. Doch es gab auch Lichtblicke, sagt Wetterbeobachter Werner Neudeck.

Von Werner Neudeck

Der Dezember enttäuschte mit seinen viel zu hohen Temperaturen als Wintermonat, stellte dafür aber einen Rekord bei der Zahl der Sonnenstunden auf.

Trüb und mit Werten um null Grad startete der erste Advent. Starker Luftdruckanstieg ab dem 2. Dezember führte Kaltluft aus dem Norden in die Region und ließ am 3. und 4. Dezember erste winterliche Temperaturen bis minus vier Grad bei wolkenlosem Himmel aufkommen.

Ein zweiter Anlauf

Doch so schnell der Luftdruck gestiegen war, fiel er auch wieder, der Winteranflug war vorbei. Denn am 7. Dezember erreichte die Temperatur bei leichtem Regen bereits neun Grad, und dieses Temperaturniveau blieb bis zum 9. Dezember erhalten.

Danach nahm der Winter einen zweiten, kurzen Anlauf, die Temperatur sank deutlich unter null Grad. Nach erheblichem Luftdruckabfall – mit 982 Hektopascal tiefster Luftdruck des Jahres – fiel am 13. Dezember der erste Schnee dieses Winters. Von der Heftigkeit des Schneefalls wurden viele Autofahrer unangenehm überrascht.

83 Sonnenstunden

Leider ging der Niederschlag noch am selben Abend in Regen über und der Sturm frischte in den folgenden Tagen immer mehr auf. Föhn in den Alpen ließ auch bei uns am dritten Adventssonntag die Temperatur auf fast 14 Grad steigen, ein eher frühlingshafter Wert. Damit war abzusehen, dass es mit weißen Weihnachten nichts werden würde.

Auch der kalendarische Winteranfang am 22. Dezember interessierte das Wetter nicht, es ging deutlich zu warm weiter. Anstatt Schnee erwarteten uns am Weihnachtsfest Sturm und Regen. Der zweite Weihnachtsfeiertag ließ etwas mehr Freude aufkommen, denn der Niederschlag endete, die Sonne ließ sich wieder blicken und der Luftdruck stieg auf ein Jahreshoch an. So erwiesen sich die letzten Tage des Jahres als echter Lichtblick.

Vier etwas ergiebigere Niederschlagstage sorgten dafür, dass der Dezember das Niederschlagsdefizit des Jahres noch etwas mildern konnte. Nach den letzten drei Monaten, die zu wenig Sonnenstunden aufwiesen, konnte der Dezember punkten. Zehn Tage mit vier Stunden Sonne, darunter sogar drei Tage mit sechs Stunden waren beachtlich. So erzielten wir bis Monatsende 83 Stunden (normal 43).

