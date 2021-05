Viele Aktivitäten und fleißige Helfer

Der Verein für ambulante Krankenpflege blickt auf 2019 und 2020 zurück

An einem ungewöhnlichen Ort fand die Jahreshauptversammlung des Vereins für ambulante Krankenpflege Wemding statt. Rund 40 Mitglieder versammelten sich, bedingt durch die Corona-Pandemie, in der geräumigen Stadtpfarrkirche – mit entsprechender Erlaubnis. Ein Gottesdienst, den Stadtpfarrer Wolfgang Gebert für die gestorbenen Mitglieder und die Corona-Kranken feierte, leitete die Versammlung ein.

Was noch besonders war: Weil die Zusammenkunft im vorigen Jahr ausgefallen war, fand sie nun für 2019 und 2020 statt. Martin Ziegler hatte die zahlreichen Veranstaltungen der zwei Jahre für eine Powerpoint-Projektion vorbereitet, und Vorsitzender Gottfried Hänsel erläuterte die Bilder jeweils in seinem Rückblick. Der Bogen spann sich von einem Vortrag von Pater Anselm Grün vor über 300 Zuhörern über das Stadtfest „Löwen, Gunst und Gulden“ und mehrere medizinische Referate bis hin zur Veranstaltung „Der geschenkte Tag“.

Ein Thema war in dieser Zeit auch das Coronavirus. Dr. Josef Benedikter, Leitender Oberarzt an der Lungenfachklinik Bogenhausen, informierte über die Krankheit. Das Virus greife nicht nur die Lunge irreversibel an, sondern schwäche auch andere Organe und das Nervensystem. Ein schwer Erkrankter braucht Intensivbetreuung und künstliche Beatmung. Seine Leistungsfähigkeit bleibe lange Zeit reduziert. Solange die Bevölkerung nicht durchgeimpft sei, müsse die wirksame Empfehlung Maske-Hygiene-Abstand-Lüften gelten, auch wenn es schwer falle, erklärte Benedikter.

In der Jahreshauptversammlung dankte der Vorsitzende nun Leonhard Königsdorfer für die Betreuung des Helferkreises, der seit Jahren immobile Patienten zu Ärzten und Behörden fährt. 2020 waren 13 Fahrer für 65 Patienten mit 153 Fahrten 271 Stunden im Einsatz. Die unfallfreie Gesamtfahrleistung betrug 6211 Kilometer.

Schatzmeisterin Monika Nawrath legte dann die Jahresrechnungen vor. Die Einnahmen in 2019 lagen bei 18.700 Euro, die Ausgaben bei 17.700 Euro. 2020 wurden nur 14.300 Euro eingenommen, weil etwa 2500 Euro weniger Spenden eingingen.

Die Ausgaben 2020 lagen nur bei 15.000 Euro, weil bei Helferkreis, Tanzkreis und Gymnastik coronabedingt weniger Ausgaben anfielen.

Am Bau des barrierefreien Zugangs zur Stadtpfarrkirche möchte sich der Verein mit 2000 Euro beteiligen. Einen entsprechenden Antrag des Vorsitzenden nahmen die Mitglieder einstimmig an. Wilhelm Zech dankte dem Vorsitzenden für seinen unermüdlichen und erfolgreichen Einsatz für den Wemdinger Verein. (pm)