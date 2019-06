19:00 Uhr

Biogas: Die Euphorie ist verflogen

Herbert Waschulzik vor seiner Biogas-Anlage in Mertingen. Seit er 2004 mit dieser alternativen Energie begonnen hat, hat sich vieles verändert.

Plus In der Branche hat ein Überlebenskampf begonnen, seit der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen verändert hat. Wie der Mertinger Herbert Waschulzik es beschreibt.

Von Bernd Schied

Herbert Waschulzik aus Mertingen betreibt seit 2004 eine Biogasanlage, die inzwischen eine Leistung von 800 Kilowatt hat. Vor 15 Jahren wollte er wie andere Zeitgenossen auch einen Beitrag zu einer umweltfreundlichen, „grünen“ Stromproduktion leisten. Die Rahmenbedingungen waren seinerzeit vergleichsweise günstig: Der Staat förderte diese Art der Stromerzeugung großzügig mit Fördersätzen von bis zu 25 Cent pro Kilowattstunde. Mit den regionalen Energieversorgern wurden Verträge über 20 Jahre geschlossen, in denen die Fördergelder für die Stromeinspeisung in deren Netze garantiert wurden. Ein lukratives Geschäftsmodell also.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Fortan schossen die Biogasanlagen im Donau-Ries-Kreis wie Pilze aus dem Erdboden. Mittlerweile sind es 97. Biogas galt quasi als „Non plus ultra“ für eine umweltgerechte Stromherstellung und als echte Einkommensalternative. Jederzeit abrufbare Energie aus Mais, Grasschnitt oder Gülle zu erzeugen -mehr Nachhaltigkeit geht kaum. Doch inzwischen ist die Euphorie verflogen. Auch bei Herbert Waschulzik. Ernüchterung hat sich breit gemacht. 2021 laufen bei den ersten Anlagen die festen Förderbeträge aus. Eine Anschlussförderung gibt es bisher nicht. Mit ungewissen Folgen für die Betreiber. Bereits vor einigen Jahren begann in der Branche ein Überlebenskampf. Im Zuge der Novelle des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG) aus dem Jahr 2014 hat die Bundesregierung die Förderung der Bioenergie kräftig heruntergefahren mit der Folge, dass weniger Anlagen gebaut wurden. Im Jahr 2017 kam der nächste Schlag: Die Regierung in Berlin stellte das gesamte Fördersystem für Wind-, Solar- und Bioenergie von bisher festen Vergütungen auf freie Ausschreibungen um. Die Branche musste sich fortan den Regeln des Marktes unterwerfen. Wer am günstigsten seinen Strom anbietet, kommt zum Zug. Doch damit nicht genug. Der Gesetzgeber legte eine Gebotsobergrenze für Neu- und Bestandsanlagen, die sich um eine Laufzeitverlängerung bewerben, von rund 16 Cent pro Kilowattstunde fest. Soll heißen: Wer darüber liegt, hat von vornherein keinerlei Chancen. Rainer Weng, Sprecher der Regionalgruppe Bayerisch-Schwaben Nord im Fachverband Biogas, rechnet vor: „Wir Betreiber haben allein Produktionskosten von 16 bis 20 Cent pro Kilowatt ohne Gewinnanteil. Wir zahlen schlichtweg drauf“. Der durchschnittliche Zuschlagswert bewegt sich momentan bei 14 bis 15 Cent. Ein weiteres Problem: An den Ausschreibungen können nur Biogasanlagen teilnehmen, die flexibel sind, sprich jederzeit mit ihrer Leistung hoch- und runtergefahren werden können, je nach Strombedarf. Um diese Flexibilität zu erreichen, müssen die Anlagen für teures Geld umgebaut werden. Für die Unternehmer vor dem Hintergrund der geringen Fördersätze ein hohes finanzielles Risiko. „Wenn sich an der momentanen Förderpolitik nichts ändert, gehe ich davon aus, dass bei uns im Landkreis etwa die Hälfte der Anlagenbetreiber im Laufe der nächsten Jahre aufhören wird“, mutmaßt Weng. Als „Riesenproblem“ sehen Waschulzik und Weng das schlechte Image der Bioenergie in Teilen der Bevölkerung aber auch der Politik. Schuld daran sei die Diskussion um den Maisanbau. Durch Stichworte wie Monokulturen und damit verbundenen angeblichen Bodenerosionen sei Biogas einfach negativ belegt. Herbert Waschulzik hofft, dass bei der nächsten EEG-Novelle die aktuellen Sorgen und Nöte der Biogasunternehmer Berücksichtigung finden werden. Das Wichtigste wäre aus seiner Sicht, die Gebotsobergrenze bei den Ausschreibungen zu verändern und um drei bis 3,5 Cent anzuheben. „Damit könnte man leben“, meinte er. Auch Hannes Geitner, Biogas-Experte beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, sieht die weitere Entwicklung der Biogassparte mit Sorge. Zu all den Kosten für die Umbauten von Anlagen auf den aktuellen Standard kämen noch Ausgaben hinzu, um beispielsweise die strengen Abgaswerte zu erfüllen oder Reparaturen vornehmen zu lassen. Frustration herrsche allenthalben. Geitner glaubt, dass sich die Biogas-Branche im Donau-Ries-Kreis in absehbarer Zeit richtiggehend „spalten“ werde. In einen Teil, der in seine Anlagen nichts mehr investiere und diese nach Auslaufen der Förderung herunterfahre und dann zurückbaue. Und einen Teil, der trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weitermache, die bestehenden Herausforderungen annehme unter Inkaufnahme geringerer finanzieller Erträge.

Themen Folgen