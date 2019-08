06.08.2019

Bischof zeichnet Gottfried Hänsel aus

Bistumsmedaille für vielfältig aktiven ehrenamtlichen Mitarbeiter

Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke hat bei einem Festakt Gottfried Hänsel aus Wemding mit der Bistumsmedaille ausgezeichnet.

Hänsel arbeitet seit über 42 Jahren ehrenamtlich unter anderem in der Kirchenverwaltung der Pfarrgemeinde St. Emmeram in Wemding mit. Seit 2001 hat er das Amt des Kirchenpflegers inne und unterstützt die Pfarrei vor allem in der Buchhaltung und bei anstehenden Baumaßnahmen.

Seit dem Jahr 2002 ist Hänsel auch im Diözesansteuerausschuss aktiv. Außerdem ist er Gründungsvorsitzender des Vereins der Freunde der Kapuzinerkirche und nach der Vereinsnamensänderung Vorsitzender des Vereins der Freunde des Karmelitinnenklosters Wemding. 2014 erhielt er für sein soziales, kirchliches und politisches Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Die Bistumsmedaille wird nur selten vergeben. Sie ist vergleichbar mit der Ulrichsmedaille des Bistums Augsburg. (pm)

