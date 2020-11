vor 48 Min.

Bissiger Hund in Monheim verletzt Nachbarin massiv - nicht zum ersten Mal

Ein Hund (Symbolfoto) hat in Monheim bereits zum zweiten Mal eine Nachbarin und deren Vierbeiner gebissen.

Plus Ein Hund in Monheim entwischt seiner Halterin erneut und geht massiv auf die Nachbarin und deren Vierbeiner los. Welche Konsequenzen jetzt anstehen.

Von Barbara Wild

Bereits zum zweiten Mal seit wenigen Monaten ist ein Monheim ein Hund in der Straße „Am Sonnenbühl“ seiner Besitzerin entwischt und hat eine Nachbarin und deren eigenen Hund angegriffen und mehrfach massiv gebissen.

Zu der erneuten, schmerzhaften Begegnung war es am Mittwochnachmittag gekommen. Das 59-jährige Opfer war mit ihrem eigenen Hund vor dem Haus, als der Vierbeiner der 44-jährigen Nachbarin durch ein Loch im Zaun ausbrach. Er ging sofort auf die Frau und ihren Hund los und biss mehrfach zu. Sowohl der angegriffene Hund als auch die Halterin wurden verletzt. Letztendlich konnte das angreifende Tier durch die Nachbarin und deren Tochter zurück gepfiffen werden.

Der Hund in Monheim entwischte durch das gleiche Loch im Zaun

Fast genauso hatte sich diese Szene bereits im August abgespielt. Auch damals rannte der Hund durch das Loch im Zaun, ging auf die Nachbarin los und biss dieser in den Bauch. Sie erlitt damals eine handflächengroße Verletzung an der rechten Bauchseite. Ein zufällig anwesender Zeuge wehrte den aggressiven Hund mit Fußtritten ab. Auch der Hund der Verletzen wurde bereits damals angegriffen und massiv verletzt. Das Tier musste mit einer tiefen Fleischwunde an der rechten Schenkelinnenseite von einem Tierarzt genäht werden, hieß es damals im Polizeibericht.

Damals wie auch jetzt wird vonseiten der Polizei gegen die Nachbarin eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung aufgenommen. Zudem wurde der Impfpass des aggressiven Hundes zwecks weiterer medizinischen Versorgung des Bissopfers eingesehen. (dz)

