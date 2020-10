vor 2 Min.

Blaumeisen in Huisheim: Neue Gesichter im Vorstand

Der Carneval-Club Blaumeisen in Huisheim wählt seinen Vorstand neu. Die Narren blicken auf ungewisse Faschingssaison.

Endlich konnte die Generalversammlung 2020 des Carneval-Clubs Blaumeisen Huisheim – unter Einhaltung der Hygieneregeln – stattfinden. Viele Mitglieder fanden sich in der Sualafeldhalle in Huisheim ein, was in diesen schwierigen Zeiten nicht verwunderlich ist, denn es standen Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Langjährige Vorstandsmitglieder der Blaumeisen haben sich nicht mehr zur Wahl gestellt

Bereits im Vorfeld war bekannt, dass einige langjährige Vorstandsmitglieder sich nicht erneut zur Wahl stellen würden. Neben den Beisitzern Tom Neumann, Andrea Seel, Daniela Hofmann und Wolfgang Lechner stand auch Schriftführerin Kathrin Biber nicht mehr zur Wiederwahl. Präsidentin Nadine Stegner bedankte sich bei den ausgeschiedenen Funktionären für die gute Zusammenarbeit, den Zusammenhalt untereinander und die geleisteten, ehrenamtlichen Dienste.

Nadine Stegner bleibt Präsidentin der Blaumeisen in Huisheim

Nach Jahresrückblick und Kassenbericht wurde Präsidentin Nadine Stegner für weitere zwei Jahre einstimmig gewählt. Auch die bisherige Stellvertreterin Hannelore Seel wurde in ihrem Amt bestätigt. Als Schatzmeister fungiert weiterhin Volker Bobinger und das Amt der Schriftführerin hat nun Jeannette Zeuß inne. Die Beisitzer Patrizia Michel, Christina Rettenmeir, Julia Löffler, Katrin Hönle, Markus Laminit und Kevin Köhler komplettieren die Führungsriege. Kassenprüfer bleiben Andreas Seel und Thomas Rößner.

Auch Bürgermeister Harald Müller dankte allen für ihren herausragenden Einsatz für den Verein, die Brauchtumspflege und nicht zuletzt für das Dorf selbst, so gelinge es stetig, den Ruf und Bekanntheitsgrad der Blaumeisen Huisheim als Faschingshochburg zu untermauern.

Wegen Corona ist die Faschingssaison in Huisheim weiter ungewiss

Die Freude auf die nächste Faschingssaison wurde natürlich, wie auch schon bei einigen Faschingsvereinen im Umkreis, getrübt. Einen Fasching in Huisheim, wie ihn jeder kennt, wird es in der kommenden Saison aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht geben können. Gardetraining, Planungen zu internen Feierlichkeiten und vieles mehr hängen davon ab, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Das neu formierte Präsidium wird in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Vereinsgruppen eine andere, an die aktuelle Situation angepasste Form des Faschingfeierns erarbeiten. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen