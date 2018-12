vor 33 Min.

Blechschaden bei Unfall am Nordheimer Kreuz

Bei einem Unfall am Nordheimer Kreuz entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Das meldet die Polizei.

Die Insassen zweier Autos kommen bei der Karambolage wohl glimpflich davon. Auch Kinder sitzen im Wagen.

Glücklicherweise mit – wenn auch ordentlichem – Blechschaden ist ein Unfall am Nordheimer Kreuz abgegangen. Nach Angaben der Polizei wollte am Dienstag gegen 16.45 Uhr eine 34-Jährige, die mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Nordheim her kam, nach links zur B2 hin abbiegen. Dabei übersah die Frau, die auf der Rückbank ihre Kinder mit im Wagen hatte, einen Pkw, mit dem eine 22-Jährige von Genderkingen her nahte. Dieses Auto kracht im Bereich des rechten Hinterrads gegen das Fahrzeug der 34-Jährigen. Die Insassen blieben offensichtlich unversehrt. Auch die 22-Jährige und ihr Beifahrer gaben an, keine Verletzungen davongetragen zu haben.

Der Sachschaden summiert sich der Polizei zufolge auf schätzungsweise 9000 Euro. Der Wagen der 34-Jährigen musste abgeschleppt werden. (dz)

