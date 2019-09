vor 33 Min.

Blinker zu früh gesetzt: Autos stoßen zusammen

In Bäumenheim hat es am Montagmittag gekracht. Der Schaden liegt bei 5000 Euro.

Am Montag gegen 14.30 Uhr ist es in Asbach-Bäumenheim in der Mertinger Straße zu einem Unfall gekommen.

Eine 33-Jährige kam von der B 2 her und war Richtung Mertingen unterwegs. Sie blinkte zunächst rechts, nahm den Blinker dann aber wieder zurück, weil sie merkte, dass sie eine Einmündung zu früh dran war.

Gleichzeitig kam von links aus der Anton-Jaumann-Straße ein 27-jähriger Fahrer, der ebenfalls in die Mertinger Straße einfahren wollte. Er hatte sich auf den kurzzeitig gesetzten Blinker verlassen und bog nach links ein.

Weil seine vorfahrtsberechtigte Unfallgegnerin aber geradeaus weiterfuhr kam es zum Zusammenstoß. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt, teilt die Polizei Donauwörth mit. (dz)

Themen Folgen